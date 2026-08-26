26/08/2026

La Universidad Austral invita a redescubrir la vida, obra y pensamiento del escritor argentino Jorge Luis Borges

zampi08 4 horas atrás

La Universidad Austral invita a redescubrir la vida, obra y pensamiento del escritor argentino Jorge Luis Borges

Pilar, Buenos Aires; agosto de 2026 – En el marco de los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges y de un nuevo aniversario de su nacimiento, la Gerencia de Relaciones Institucionales de la Universidad Austral, junto con Biblioteca, la Facultad de Comunicación y Vida Universitaria, invita a toda la comunidad universitaria a participar del Ciclo Borges, una serie de conferencias para recorrer distintas facetas de la vida, la obra y el universo literario de uno de los grandes referentes de la literatura argentina.

La propuesta busca acercar a la comunidad al pensamiento y la producción literaria de Borges desde diferentes perspectivas, a través de encuentros especialmente pensados para redescubrir su legado y su vigencia.

Los encuentros también se transmitirán por Zoom, para facilitar la participación de toda la comunidad universitaria.

📍 Acceso al ZOOM – Clave ingreso general: 473632

Un recorrido que ya comenzó

Las actividades comenzaron durante el mes de junio con una exposición de libros de Borges en las bibliotecas del Edificio Olivo y de la sede CABA. Además, se instalaron afiches y fotografías que recorren distintos momentos de su vida y su trayectoria literaria, y se invitó a la comunidad a participar de un quiz interactivo sobre el autor y su obra a través de las pantallas digitales.

Gentileza Prensa Universidad Austral.-

 

 


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