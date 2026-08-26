Massa reapareció en Rosario y envió una señal de unidad rumbo a las elecciones de 2027

Sergio Massa reapareció ayer en Rosario durante la presentación del libro del diputado nacional Diego Giuliano, en un acto que también funcionó como una muestra de respaldo a su posible candidatura a gobernador de Santa Fe y como un mensaje de unidad del peronismo con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

El ex ministro de Economía asistió al evento realizado en el Hotel Ariston, donde ocupó un lugar en la primera fila junto a dirigentes del PJ santafesino y del Frente Renovador. Su presencia generó expectativa por tratarse de una de sus primeras apariciones públicas con fuerte contenido político.

Al finalizar la actividad, Massa dejó un breve mensaje ante la prensa. «Es muy lindo que todos se acompañen entre ellos, la unidad es lo más importante», afirmó al ser consultado sobre el escenario interno del peronismo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la presencia del líder del Frente Renovador buscó respaldar políticamente a Giuliano, quien presentó su libro La Santa Fe que viene en un encuentro que reunió a referentes de distintos sectores del peronismo provincial.

Del acto participaron, entre otros, Germán Martínez, Marcelo Lewandowski, Juan Monteverde, Caren Tepp, Florencia Carignano, Lucila De Ponti, Eduardo Toniolli, Armando Traferri y el presidente del PJ santafesino, Guillermo Cornaglia. También asistieron dirigentes sindicales y referentes territoriales.

La convocatoria mostró una foto de amplitud dentro del peronismo santafesino, con la ausencia del sector referenciado en el exgobernador Omar Perotti, mientras que también hubo dirigentes extrapartidarios invitados al encuentro.

Durante la presentación, Giuliano destacó a Massa como referente de un proyecto alternativo al gobierno de Javier Milei y señaló que el exministro fue quien lo alentó a escribir la obra presentada en Rosario.

El diputado evitó confirmar una candidatura, aunque sostuvo que le gustaría formar parte de «un proyecto colectivo» y remarcó que el futuro del peronismo santafesino debe construirse con una propuesta amplia para la provincia.

La reaparición de Massa se produjo en un contexto en el que el justicialismo comenzó a intensificar los movimientos internos de cara al ciclo electoral de 2027. En ese marco, el mensaje del exministro volvió a poner el eje en la unidad del espacio como condición para construir una alternativa política.

Agencia NA.- Foto Frente Renovador.-