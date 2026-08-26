Más forestación en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez continúa llevando adelante el plan de forestación urbana y la creación de barreras forestales en distintos puntos del distrito.

Durante la jornada del martes 25 de agosto, el Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Ambiente, a cargo de Alejandra Sacchetti, y con la presencia del intendente municipal Maximiliano Sciaini, llevó adelante una nueva jornada de forestación en el Predio Bicentenario.

En esta oportunidad, junto a la Comisión Directiva de Hockey del Club Atlético, se inició la plantación de fresnos americanos alrededor de la cancha de césped sintético.

La actividad contó con la presencia de Pedro Procopio, director provincial de Planificación e Investigación del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, quien acompañó la jornada.

Estas acciones forman parte de las políticas ambientales impulsadas para fortalecer los espacios verdes, promover la forestación urbana y contribuir al cuidado del ambiente, generando entornos más saludables y sustentables para la comunidad.

El Municipio de Roque Pérez continúa trabajando en el desarrollo de una ciudad más verde, promoviendo el compromiso y la participación de la comunidad en el cuidado del ambiente.-