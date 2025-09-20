Se desarrolló el Duatlón Cine Club Colón en La Paz Chica, Roque Pérez

El pasado domingo 14 de septiembre se llevó adelante con gran éxito el Duatlón Cine Club Colón en el paraje La Paz Chica. Tras tres suspensiones previas debido a las inclemencias del tiempo, finalmente se pudo concretar esta competencia que combina pedestrismo y ciclismo, recorriendo senderos rurales y paisajes únicos de la zona.
La jornada se vivió en un marco ideal, con familias y público que acompañaron a los y las participantes, generando un ambiente de encuentro y disfrute, además de promover la práctica deportiva local.
Desde la Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Horacio Tossi, se expresó un especial agradecimiento a todos los y las deportistas que participaron, así como también a quienes colaboraron para que este evento pudiera desarrollarse con éxito.-
