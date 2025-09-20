64° Aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Roque Pérez
Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos en la celebración de nuestro 64′ aniversario.
