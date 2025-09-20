Gabriel Rubinstein: “Si hay que cambiar al equipo económico para revertir la crisis, que Mileil lo haga”

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, consideró que el Banco Central no tiene los dólares suficientes como para defender el tipo de cambio y sugirió la salida del Palacio de Hacienda de Luis Caputo.

“Tenés unos US$ 110.000 millones en pesos equivalentes ( M4 Privado), el doble en dólares que un año atrás. Y reservas, solo las que ‘te deje’ el FMI usar de las de ellos (US$ 3.000 MM tal vez?), y las que los depositantes en dólares ‘te dejen usar’ antes de que se asusten y huyan (US$ 4.000 MM tal vez?). Es poco. Luce a ‘game over’”, señaló en su cuenta de X.

Rubinstein aseguró que “Cuanto más vendan ahora (dólar electoral), más dólares tendrán que comprar luego, y a un valor mucho más alto seguramente”.

“La política cambiaria fracasó y cuanto antes lo reconozcan y actúen en consecuencia mejor sería (para el país). Y si ello implicara sacrificar al equipo económico (justa o injustamente) Javier Milei lo debería hacer”, agregó.

En ese contexto recordó que “Menem lo hizo (Rapanelli, Erman, Gonzales Fraga…antes de Cavallo), y pudo remontar la situación.

La realidad es cruel. Pero es la única verdad. Como lo decían Aristóteles, Kant, Perón….”

Noticias Argentinas.-

