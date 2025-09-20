20 de septiembre de 2025

Gabriel Rubinstein: “Si hay que cambiar al equipo económico para revertir la crisis, que Mileil lo haga”

Redacción 7 horas atrás

El ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, consideró que el Banco Central no tiene los dólares suficientes como para defender el tipo de cambio y sugirió la salida del Palacio de Hacienda de Luis Caputo.

“Tenés unos US$ 110.000 millones en pesos equivalentes ( M4 Privado), el doble en dólares que un año atrás. Y reservas, solo las que ‘te deje’ el FMI usar de las de ellos (US$ 3.000 MM tal vez?), y las que los depositantes en dólares ‘te dejen usar’ antes de que se asusten y huyan (US$ 4.000 MM tal vez?). Es poco. Luce a ‘game over’”, señaló en su cuenta de X.

Rubinstein aseguró que “Cuanto más vendan ahora (dólar electoral), más dólares tendrán que comprar luego, y a un valor mucho más alto seguramente”.

“La política cambiaria fracasó y cuanto antes lo reconozcan y actúen en consecuencia mejor sería (para el país). Y si ello implicara sacrificar al equipo económico (justa o injustamente) Javier Milei lo debería hacer”, agregó.

En ese contexto recordó que “Menem lo hizo (Rapanelli, Erman, Gonzales Fraga…antes de Cavallo), y pudo remontar la situación.

La realidad es cruel. Pero es la única verdad. Como lo decían Aristóteles, Kant, Perón….”

Noticias Argentinas.-

 

