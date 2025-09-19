CAFAM presentó el Manifiesto del Motociclismo

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Cámara de Fabricantes de Motovehículos de Argentina (CAFAM), como miembro fundador de Motolatam, celebró el primer aniversario de esta alianza regional con la presentación del “Manifiesto del Motociclismo en Latinoamérica”.

El documento fue dado a conocer durante la 2ª Asamblea de Motolatam, realizada en Santiago de Chile los días 8 y 9 de septiembre, y cuenta con el respaldo de FIM Latinoamérica. El manifiesto propone un enfoque integral para transformar la movilidad en moto en la región, con medidas orientadas a reducir riesgos viales, fortalecer la industria y avanzar hacia un modelo sostenible.

En América Latina hay más de 50 millones de motocicletas registradas, y el sector mostró un crecimiento del 10,8% en 2024. En Argentina, las motos representan el 45% del parque automotor, con más de 7 millones de unidades en circulación y más de 3 millones de personas vinculadas laboralmente.

Lino Stefanuto, presidente de CAFAM, afirmó que el manifiesto busca posicionar al motociclismo argentino como referente regional, con un compromiso hacia un ecosistema integral que contemple seguridad vial y desarrollo económico.

El documento establece cinco ejes de acción:

Seguridad vial: formación de conductores, uso de protección certificada e infraestructura adecuada.

formación de conductores, uso de protección certificada e infraestructura adecuada. Regulación regional: normas alineadas a la realidad socioeconómica, sin restricciones generalizadas.

normas alineadas a la realidad socioeconómica, sin restricciones generalizadas. Movilidad sostenible: integración de la moto en los sistemas de transporte urbano y rural.

integración de la moto en los sistemas de transporte urbano y rural. Futuro limpio: impulso al uso de biocombustibles y normas ambientales internacionales.

impulso al uso de biocombustibles y normas ambientales internacionales. Trabajo conjunto: colaboración entre gobiernos, industria y sociedad civil.

