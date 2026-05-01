Educación: Sciani, Tossi, Galdara y Bustos se reunieron con Terigi en La Plata

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto a la presidenta del Consejo Escolar, María José Tossi, el consejero escolar Mariano Galdara y el director de Asuntos Educativos, Jonathan Bustos, mantuvieron una importante reunión ayer jueves 30 de abril, con la titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados al sistema educativo local, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre el municipio, el Consejo Escolar y el gobierno provincial.

Entre los temas primordiales, se dialogó sobre la preocupación por el sostenimiento de los programas alimentarios SAE y MESA en las escuelas bonaerenses, por el desfinanciamiento del Gobierno Nacional que pone en riesgo la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Dentro del marco de la reunión, se presentaron los proyectos de construcción del espacio de Educación Temprana en la Escuela Especial N°501 y del espacio de cocina-comedor de la Escuela Primaria N°4. Asimismo, se acordó avanzar en la concreción de estas obras de manera conjunta entre la Provincia y el Municipio.

También dialogaron sobre lo realizado desde la gestión en materia educativa, destacando las obras ejecutadas a través del Fondo Educativo, el acompañamiento a las cooperadoras escolares y la optimización de recursos para mejorar el funcionamiento de las instituciones.

Este tipo de reuniones permiten avanzar en soluciones concretas y reforzar el compromiso con la educación pública como eje fundamental del desarrollo local.-

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