Feliz Día del Trabajador/a!!!

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El Día del Trabajador se debe a los Mártires de Chicago

El 1º de mayo de 1886, en Haymarket Square(Chicago, Estados Unidos), un grupo de obreros iniciaron una serie de protestas en reclamo por la reducción de la jornada laboral a ocho horas. Esta medida de fuerza desencadenó una huelga que afectó a numerosas fábricas.

En una de las manifestaciones, luego de que una bomba explotara y produjera la muerte de un policía, el gobierno inició una represión brutal y un gran número de obreros fueron asesinados.

Por el hecho, cinco trabajadores anarquistas fueron condenados a la horca y tres a cadena perpetua. Unos años más tarde, en 1893, los tres condenados que no habían sido ejecutados fueron indultados por el gobernador de Illinois, quien reconoció las irregularidades y los errores del juicio.

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