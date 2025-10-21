Sciaini y Rinaldi recorrieron la fábrica de quesos Vidanta en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El intendente municipal Maximiliano Sciaini y el secretario de Empleo, Producción y Turismo del Municipio de Roque Pérez, Ricardo Rinaldi, recorrieron el pasado viernes la fábrica de quesos Vidanta, propiedad de Francisco Pesce.

Este emprendimiento local emplea actualmente a cuatro trabajadores y ha comenzado la producción de queso de barra, con el objetivo de ampliar su línea hacia variedades como Gouda y otros tipos de queso.

Durante la visita, las autoridades destacaron la calidad del producto, elaborado con leche proveniente de vacas propias, lo que garantiza un control total del proceso y un estándar sanitario destacado.

La fábrica cuenta con la posibilidad de comercializar sus productos al por mayor y, a través de un consorcio de productores, proyecta su llegada a supermercados y nuevos mercados regionales, consolidando así su aporte al desarrollo productivo local.-

