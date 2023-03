Santiago “Chano” Moreno Charpentier cantó en La Plata y se volvió a internar

Santiago “Chano” Moreno Charpentier cumplió su promesa y se presentó el pasado fin de semana en La Plata. Agradeció a su público que aguantó el intenso calor, tanto el viernes como el sábado, y dio detalles de su estado de salud.

“Estuve entubado y, en un momento, por instinto, me lo arranqué y me lastimé las cuerdas vocales. Mucha gente se lo arranca y yo me tuve que dar dos inyecciones de duo-decadrón para cantar hoy”, dijo el cantante, feliz de poder estar nuevamente junto a su público.

“Lo primero que hice cuando me desperté fue llamar a mi manager y decirle que no quería cancelar mis shows. No me olvido más de este momento. Tomé la decisión solo, por mi propia voluntad de hacer este show”, agregó el músico, antes de dedicarle un tema a una de sus médicas: “Se la dedico a la reina del oxígeno”.

Chano terminó sus shows y volvió a internarse en el centro UDIGENS, donde permanecerá por un tiempo más, no se sabe bien hasta cuándo. Lo que sí está definido, según informaron en Intrusos, es que al terminar con sus obligaciones de este mes, permanecerá 6 meses sin subirse al escenario.

“Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS”, había declarado el ex líder de Tan Biónica, al salir del Sanatorio Otamendi, donde estuvo varios días internado. Según había detallado su madre, “puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación» y sumó: «Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas… Tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”.