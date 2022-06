¿Sabés lo que es NFT? Te lo explicamos acá

NFT significa Non-Fungible Token, que significa algo así como «pieza única».

Y es un certificado de autenticidad digital y corresponden a un mecanismo digital a través del cual alguien puede comprar algo virtual. El comprador puede asegurarse de que lo que compró es una pieza única, que no hará otra igual.

Existen muchos ejemplos de compra de estos activos digitales que ya se vendieron. Están los artistas que venden sus obras de arte hasta la NBA, que con su colección digital llamada Top Shot utilizaron este sistema que funciona con el blockchain.

Blockchain es una cadena de bloques que funcionan como identificadores digitales únicos y se pueden utilizar para cualquier activo digital, ya sea un video, un twitt, canciones, cuadros, etc.

Un bien no fungible es aquel que no se puede reemplazar por otro que sea igual o cuando no se desgasta.

A través de este sistema se pueden comercializar todo tipo de activos y la cadena de bloques con la que están creados hace que tanto el comprador como el vendedor se aseguren de su autenticidad.

Para crear un NFT lo que se hace es elegir una cadena de blockchain que se va a utilizar. Para ello también es necesario tener una billetera virtual de ETH. El ETH (Ethereum) es una criptomoneda, una plataforma de código abierto, y es la más utilizada para realizar los pagos virtuales.

Por este motivo que el NFT, el certificado de autenticidad digital se está adoptando cada vez más para este tipo de operaciones. Tanto los medios de comunicaciones, los artistas como así también el mundo del entretenimiento han adoptado esta forma de comercio.

Uno de los últimos en adoptar este sistema fue la NBA, con su novedad llamada Top Shot, la cual es una forma de coleccionar videos de jugadas que parece ser que será todo un éxito.

La curiosidad que tiene este mercado digital es que lo que se compra y vende es absolutamente digital. La persona no compra algo que existe físicamente, sino que se obtienen cosas virtuales, que no se pueden tocar.

Así como en su momento el Bitcoin fue creado como sustitución del dinero en papel, llegando a ser hoy en día un éxito total, al punto de que su valor está actualmente por las nubes, el NFT fue creado como alternativa a las tradicionales piezas de colección.

NFT y su mercado emergente

La famosa casa de subastas Christie´s hace poco cerró la venta de una pieza de arte del artista Mike Winkelmann, también conocido como Beeple.

En este caso el precio que pagaron por esta obra de arte fue de 69 millones de dólares, y se vendió como una NFT. Beeple se convirtió en uno de los artistas vivos más cotizados del momento.

Los NFT pueden también tener contratos llamados digitales o inteligentes, que sirven para que en una futura venta el artista se quede con un porcentaje del valor de lo que venda.

El este sistema funciona con un certificado digital de propiedad. El certificado digital hace que haya un registro de propietarios que está asentado sobre lo que sería un libro de contabilidad.

Los registros dan la seguridad de que no se pueden falsificar debido a que son controlados por computadoras que se encuentran por todo el mundo.

El propietario de un NFT no puede hacer que su colección, sea cual sea, la puedan ver millones de personas en todo el mundo. Puede si asegurarse a través de un Token que él es el propietario de lo que sería el «original».

Cualquier persona puede entrar en este mundo y «tokenizar» cualquier trabajo u obra que tenga para luego venderla como un NFT. La fama que obtuvo este mercado digital fue sin duda gracias a las millonarias cifras de algunas obras que fueron vendidas.

El caso de la cantante Grimes fue otro ejemplo, quien vendió una colección de obras digitales por 6 millones de dólares.

También los twitts entraron en el negocio. Jack Dorsey, fundador de Twitter, buscó su primer Twitter y lo vendió por casi tres millones de dólares.

Realmente pensar que se está comprando algo que no existe es al menos extraño. Algunas personas ya hablan de que todo esto es una burbuja que en cualquier momento puede explotar. También están quienes dice que las personas que venden sus NFT son estafadores.

Lo cierto es que ya está entre nosotros y la gente compra y vende en este curioso mercado emergente que mueve millones de dólares.

Preguntas frecuentes sobre NFT

¿Qué es el NFT? Es una certificación digital que se utiliza para comprar y vender colecciones, obras de arte o videos de manera virtual. ¿Cómo funciona? El funcionamiento es a través de un blockchain y es necesario tener una billetera virtual. ¿Se puede hacer una copia de un FNT? No. Es un certificado que hace única a la pieza a través de un sistema que se maneja desde computadoras de todo el mundo. ¿Se pueden ver los NFT desde cualquier computadora? Si. El propietario se asegura que solo él tiene la copia original, pero cualquiera puede ver esa copia. Fuente: actitudmag.-