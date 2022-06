Anularon los procesamientos a tres acusados por torturas a soldados en Malvinas. A casi todos nos torturaron, nosotros lo vivimos de 1982 a 1983

Quien redacta esta nota hizo el Servicio Militar Obligatorio desde febrero de 1982 hasta abril de 1983. Recordamos que en abril del 82 fue lo de Malvinas.

La nota de Agencia Télam que sigue a continuación habla de torturas a soldados en Malvinas. Sabemos que es cierto y lo sabemos porque padecimos y vimos mientras hicimos la «colimba», torturas iguales a las que informaron los otros soldados. Claro que estábamos en Campo de Mayo y no en Malvinas, pero esto significa que si lo hacían en el continente, pudieron hacerlo en las islas. Nadie nos contó nada, nosotros lo sufrimos, nosotros lo vimos. Frío, hambre, estaqueados al sol y de noche, tener que hacer los llamados «pozos de zorro», tirarse boca abajo sobre cardos enormes, estar en cuclillas aunque las piernas no dieran más, torturas psicológicas, etc. Nosotros padecimos varias de esas cosas mientras hacíamos el Servicio Militar Obligatorio, así que apoyamos las denuncias de estos soldados y lamentamos que haya gente que aún lo pretenda negar. Podemos contarle a quien quiera lo que sufrimos allí en los 14 meses que tuvimos que hacer la «colimba» y podemos también contarles que las armas que teníamos eran obsoletas, que pretender pelear una guerra contra una super-potencia, fue solo idea de un alcohólico en decadencia.

Carlos Zampini ex Soldado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino.-

————————————————————————————————-

La siguiente es la nota de Agencia Télam:

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento a tres exmiliares acusados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas en 1982, al remitirse a un fallo anterior que consideró prescriptos los hechos por no constituir delitos de lesa humanidad.

La decisión de la sala I del máximo tribunal penal federal del país benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de «vejaciones» quedaron anulados, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución.

Casación hizo lugar así a planteos de la defensa de los procesados y de otro acusado con falta de mérito, Belisario Affranchino Rumi.

Por su parte, el abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, repudió hoy la anulación del procesamiento: «La decisión de la Cámara es una aberración jurídica que convalida la impunidad en clara oposición al derecho internacional, las torturas son violaciones a los Derechos Humanos», explicó Guerrero Iraola en diálogo con Télam y anticipó que acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tribunal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia había confirmado los procesamientos al considerar que se cometieron delitos de lesa humanidad, en sintonía con el juzgado de primera instancia de Rio Grande que lleva la causa.

Pero las defensas recurrieron a Casación en base a precedentes en los cuales el máximo tribunal penal del país consideró prescriptos los delitos por no tratarse de hechos de lesa humanidad, algo que en la actualidad está a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este fallo de 2009 quedó firme y en 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de revocatoria contra la prescripción de la acusación a Taranto, por entender que era «cosa juzgada», al no haber sido apelado dentro de los plazos legales.

En la actualidad, el máximo tribunal del país analiza otro planteo similar contra la prescripción de la causa por el paso del tiempo y en reclamo de que los delitos se declaren de lesa humanidad imprescriptibles, presentado por la situación de otro imputado, Jorge Ferrante, cuyo procesamiento también anuló Casación.

En la resolución en la que ahora anuló los procesamientos de Gassino, Garde y Calderini, el máximo tribunal penal federal se remitió a los fundamentos del caso Ferrante vinculados a la prescripción y devolvió la causa al Tribunal de origen «para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos» .

El fiscal ante Casación, Javier De Luca, había dictaminado por declarar que los hechos investigados «constituyen crímenes de guerra y/o graves violaciones a los derechos humanos»

En ese sentido, la fiscalía pidió rechazar las apelaciones y confirmar los procesamientos para enviar a los acusados a juicio.

Por su parte, la camarista Figueroa votó en disidencia a favor de mantener abierta la investigación y confirmar los procesamientos en sus anteriores intervenciones por otros casos, ante lo cual se remitió a esos fundamentos

Según la defensa de los acusados, la resolución ahora anulada «presenta una errónea aplicación de la ley sustantiva en tanto se aparta de la doctrina fijada tanto por ésta Cámara como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expedirse en el caso “Taranto”», en relación a otro acusado cuyo procesamiento se anuló por prescripción.

Desde el Cecim, que acompaña las denuncias de los excombatientes, «lo que hace el Poder Judicial es revictimizar a los soldados torturados, a 40 años de Malvinas los torturadores siguen recibiendo homenajes y haberes de retiro del Estado», según denunció Iraola.

Para el representante de los soldados veteranos, la Cámara Federal cometió un «abuso de autoridad» al dictar la resolución y no descarta la existencia de prevaricato.

La megacausa por torturas y violaciones a los derechos humanos de soldados en la guerra de Malvinas está a cargo de la jueza federal de la ciudad fueguina de Rio Grande, Mariel Borruto, quien declaró los delitos como de lesa humanidad imprescriptibles.

Pero en mayo de 2021 esta decisión fue revocada en Casación, en el fallo que está en la actualidad bajo revisión en la Corte Suprema

Gassino, Garde, Rumi y Calderini concretaron sus indagatorias a fines de 2019 y quedaron procesados en febrero de 2020 por «imposición de tormentos», como estaqueamientos y enterramientos de los soldados castigados en mayor parte por salir en busca de comida, ya que pasaban hambre extrema. En abril de 2021, la Cámara de Comodoro Rivadavia, con jurisdicción sobre el juzgado de Tierra del Fuego, confirmó de manera parcial tres de los procesamientos y cambió el delito a «vejaciones», pese a lo cual igual los consideró como de lesa humanidad e imprescriptibles. Este fue el fallo que ahora anuló Casación.

Entre las víctimas estuvieron los soldados Jorge Diez, Carlos Rodas, Elvio Nis, Antonio Gallardo, Román Solís y José Suárez, quienes denunciaron que fueron obligados a sentarse dentro de un pozo, enterrados hasta el cuello sin abrigo, casi por diez horas como castigo por haber sustraído una oveja para comer.

En otro caso, el del conscripto Mario Sauco, se lo obligó a poner sus pies «cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes”.

El soldado Carlos Argentino Pereyra fue “estaqueado por un plazo estimado de ocho horas bajo una nevada», según la causa judicial.

Los exmilitares imputados en esta parte del caso estaban destacados en el Regimiento de infantería 5 de Paso de los Libres, en Corrientes, cuando comenzó la guerra y se los trasladó a combatir entre abril y junio de 1982.

Télam.-