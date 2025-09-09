Roque Pérez: Sciaini tendrá mayoría en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini tendrá mayoría en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar

Concejales salientes en diciembre:

Javier Milanesi y Jorge Reina (Unión por la Patria/Axel Kicillof) de la línea de José Luis Horna.

Mariela Godoy y Jorge Barrera (Cambiemos), de la línea de Juan María Cravero.

Leandro López (UCR) de la línea de Carolina Ruíz.

Hermes Barnech (Primero Roque Pérez).

Concejales que ingresan: Lorena López y Martín Piccinni (Unión por la Patria-Frente Renovador-Fuerza Patria-).

Maricel Vertúa y Juan María Cravero (Cambiamos-Hechos Buenos Aires-).

Carolina Ruíz y Laureano Silveyra (UCR-Somos).

De esta manera queda con mayoría (desde el 10 de diciembre) en el Honorable Concejo Deliberante el bloque de UP/FR (Fuerza Patria), con 5 concejales. Lo siguen el bloque de Cambienos con 3 y el bloque de la UCR con 3 y luego está el bloque unitario de María Regueira, denoninado Prosperidad e Igualdad.

Hay que destacar que los representantes del gobierno anterior que apoyaban al ex intendente interino José Luis Horna, no tendrán ningún concejal dentro del HCD cuando se renueven los bloques.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...