Roque Pérez: Sciaini tendrá mayoría en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar

El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini tendrá mayoría en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar
Concejales salientes en diciembre:
Javier Milanesi y Jorge Reina (Unión por la Patria/Axel Kicillof) de la línea de José Luis Horna.
Mariela Godoy y Jorge Barrera (Cambiemos), de la línea de Juan María Cravero.
Leandro López (UCR) de la línea de Carolina Ruíz.
Hermes Barnech (Primero Roque Pérez).
Concejales que ingresan: Lorena López y Martín Piccinni (Unión por la Patria-Frente Renovador-Fuerza Patria-).
Maricel Vertúa y Juan María Cravero (Cambiamos-Hechos Buenos Aires-).
Carolina Ruíz y Laureano Silveyra (UCR-Somos).
De esta manera queda con mayoría (desde el 10 de diciembre) en el Honorable Concejo Deliberante el bloque de UP/FR (Fuerza Patria), con 5 concejales. Lo siguen el bloque de Cambienos con 3 y el bloque de la UCR con 3 y luego está el bloque unitario de María Regueira, denoninado Prosperidad e Igualdad.
Hay que destacar que los representantes del gobierno anterior que apoyaban al ex intendente interino José Luis Horna, no tendrán ningún concejal dentro del HCD cuando se renueven los bloques.
