Roque Pérez presente en la Liga de Fútbol Inclusiva

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Este sábado 16 de mayo se desarrolló en el predio del Centro Deportivo Municipal de Tristán Suárez, en Ezeiza, la apertura de la Liga de Fútbol Inclusiva, donde dos equipos de fútbol inclusivo representando a Roque Pérez participaron de la jornada.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, le dio la bienvenida al intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, quien estuvo acompañado por el secretario general, Nahuel Tolosa; el director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi; la directora de Discapacidad, Joaquina Rodríguez; y los profesores Federico Salinas y Matías Salinas.

Durante la ceremonia de apertura también estuvieron presentes Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, y Juan Rivas, director operativo de la Asociación Civil Andar y coordinador de la Liga de Fútbol Inclusiva.

La jornada comenzó con el desfile de las instituciones participantes, encabezado por la murga Los Locura de Ezeiza. Posteriormente, con los abanderados en el escenario, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino para dar inicio formal a la Liga de Fútbol Inclusiva 2026.

En su discurso de apertura, el intendente Gastón Granados agradeció la participación de todas las delegaciones y destacó la importancia de seguir generando espacios deportivos inclusivos. También brindaron unas palabras Raúl Lucero y Juan Rivas, quienes resaltaron el valor de la integración, la participación y el deporte como herramienta de inclusión social.-

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