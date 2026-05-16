Caputo confirmó la privatización del 90% de AySA: el Gobierno acelera el remate final del país

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El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso para transferir la mayor parte del paquete accionario de AySA a un operador privado. La medida se enmarca en el plan del Gobierno para obtener divisas y reducir la participación estatal en empresas estratégicas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno nacional avanzará con la privatización del 90% de AySA, la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según lo informado, este viernes se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de licitación para iniciar el proceso de venta del paquete accionario. La operación forma parte del esquema de privatizaciones habilitado por la Ley Bases.

El plan oficial prevé que el 90% de las acciones pase a manos de un operador privado estratégico, mientras que el 10% restante quedará bajo control de los trabajadores de la empresa.

El Gobierno estima obtener al menos US$500 millones con la operación, en el marco de su estrategia para atraer inversiones y mejorar la infraestructura del servicio.

Caputo sostuvo que la incorporación de capital privado permitirá “impulsar nuevas inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio”.

Un servicio clave en el AMBA

AySA brinda servicio a más de 11 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.

En los últimos meses, las tarifas registraron incrementos acumulados del 4% entre enero y abril, y el esquema oficial contempla aumentos mensuales del 3% hasta agosto.

El plan de privatizaciones del Gobierno

La venta de AySA se suma a otras operaciones impulsadas por el Ejecutivo en el marco del programa de desregulación económica.

Días atrás se concretó la privatización de Transener por US$356 millones, mientras que también avanza el proceso para desprenderse de Metrogas, con una proyección cercana a US$700 millones.

Objetivo económico del Gobierno

Desde el Ministerio de Economía señalan que los fondos obtenidos por las privatizaciones serán destinados a reforzar reservas y afrontar compromisos de deuda externa.

El Gobierno enfrenta vencimientos por US$4.300 millones con acreedores privados y otros US$2.500 millones con el Fondo Monetario Internacional en los próximos meses.

Gentileza de Infonews Cooperativa.- Foto NA.-

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