Se fugó del test de alcoholemia, lo atraparon y arrojó una cifra positiva

Tras el procedimiento, el vehículo quedó retenido y el hombre fue trasladado a la comisaría de Barranqueras. Además de las infracciones por conducir alcoholizado, el caso continuará por la

La insólita excusa de un camionero tras el test de alcoholemia

Días atrás, el conductor de un camión con acoplado fue detenido durante un control vehicular en la Ruta 2 y sorprendió a los agentes de seguridad vial al intentar excusarse por el resultado positivo del test de alcoholemia con una insólita anécdota: “Me comí una empanadita…”.

El hecho ocurrió durante un control de seguridad vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en el kilómetro 58 de la Ruta 2, a la altura de la localidad de Ángel Etcheverry, partido de La Plata. Allí, los agentes de seguridad vial detuvieron a un camionero de 49 años y oriundo de Ezeiza, que fue sometido al test de alcoholemia como parte de los operativos de fiscalización y prevención vial.

“Recuerde que en provincia de Buenos Aires el límite es cero”, le advirtió la agente mientras esperaba el resultado del test a lo que el hombre contestó sorprendido: «¡Ah! Listo”.

“¿No sabía que era cero?”, volvió a consultarle la agente, lo que dio lugar a la insólita explicación del camionero: “Sí, sabía. Solamente que me comí una empanadita…”.

El resultado del test de alcoholemia arrojó que el hombre conducía el camión con acoplado por la Ruta 2 con 0,65 gramos de alcohol en sangre. “Esto es un poquito más que una empanadita…”, comentó la mujer.

Acto seguido, el hombre explicó: “No, vos sabes que… Me fui a casa a buscar el camión y ahí mi mamá me invitó una empanada. ‘Bueno’ le dije…”. “Acompañada con un vinito o una cervecita”, acotó la agente. “No, un vasito”, retrucó el camionero. Los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial procedieron a retenerle la licencia de conducir y a labrarle la multa correspondiente.

Gentileza de MinutoUno.-