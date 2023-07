Roque Pérez: La lista del oficialismo de Unión por la Patria afirmó que son «la única expresión del peronismo de Roque Pérez» y se desató otra polémica

A raíz de los últimos acontecimientos con la no aprobación de la lista que postula a Maximiliano Sciaini como precandidato a intendente dentro de la interna de Unión por la Patria en Roque Pérez, el oficialismo local, luego de varios días de silencio, aprovechó el Día del Locutor, para lanzar un comunicado en sus redes sociales (ver en notas anteriores).

Dejando de lado otras partes del comunicado, llamó la atención de varios, un párrafo, que dice textualmente: «Que desde nuestro espacio de Unión por la Patria, única expresión del peronismo de Roque Pérez». (SIC).

Con ese párrafo se atribuyen ser los «únicos» dueños de las banderas del peronismo roqueperense. O sea que el resto de las personas que no apoyan, ni adhieren a esa lista, pero que son peronistas desde hace años, para ellos, no son peronistas. Incluso, hay varias personas que hasta han sido concejales del PJ y que se sienten muy molestas ante este comunicado que tildan de autoritario: «Si no estás con ellos, no sos peronista», expresaron ante este medio.

Con esta línea de pensamiento, está más que claro que la lista de Unión por la Patria del oficialismo roqueperense, no apoyará al precandidato a presidente Sergio Massa, porque claramente Massa es del Frente Renovador.-

En la imagen vemos esa parte del comunicado que llamó la atención de varios peronistas que no se sienten representados por la lista del oficialismo local, pero que no hay dejado de ser ni sentirse peronistas nunca.-