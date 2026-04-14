Roque Pérez impulsa la separación de residuos con entrega de ecocestos en el Barrio Federal

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto a la directora de Ambiente, Alejandra Sacchetti, y las promotoras de Salud PBA, desarrollaron esta mañana una jornada de concientización ambiental en el Barrio Federal.
Durante la recorrida, se realizó la entrega de ecocestos e imanes informativos a vecinos y vecinas en las calles 25 de Mayo, Antártida Argentina y Güemes, en el tramo comprendido entre Alem y Pancho Costa.
Los imanes contienen información útil sobre los días de recolección, la correcta separación de residuos y teléfonos de contacto. En este sentido, se recuerda que en los ecocestos deben colocarse siempre residuos secos, tales como papeles, cartón, vidrios, plásticos y metales.
Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones para fortalecer la conciencia ambiental y fomentar hábitos responsables en la comunidad.
Asimismo, se informó que la recorrida continuará los días martes por la mañana y jueves por la tarde en distintos sectores de la ciudad.-
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