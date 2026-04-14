Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez.

Esta noche se llevará adelante la tercera sesión ordinaria del periodo legislativo del 2026.
Invitamos a la comunidad a seguir la transmisión oficial en vivo a partir de las 20:00 hs. y acompañar el desarrollo de la sesión.
▶️ Seguila a través de nuestros canales oficiales:
📘 Facebook: https://www.facebook.com/hcdroqueperez
▶️ YouTube: https://www.youtube.com/@hcdroqueperezoficial
#HCDRoquePérez #SesiónOrdinaria #RoquePérez #ConcejoDeliberante
HCD.-
Más historias
Gran participación en la Fiesta de la Carne de Cerdo en Roque Pérez
Roque Pérez impulsa la separación de residuos con entrega de ecocestos en el Barrio Federal
Secuestraron medicamentos a una anestesista acusada de robar fentanilo en Vicente López