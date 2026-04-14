Hoy sesiona el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez.

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Esta noche se llevará adelante la tercera sesión ordinaria del periodo legislativo del 2026.

Invitamos a la comunidad a seguir la transmisión oficial en vivo a partir de las 20:00 hs. y acompañar el desarrollo de la sesión.

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#HCDRoquePérez #SesiónOrdinaria #RoquePérez #ConcejoDeliberante

HCD.-

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