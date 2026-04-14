Gran participación en la Fiesta de la Carne de Cerdo en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez acompañó la realización de una nueva edición de la Fiesta de la Carne de Cerdo, que se desarrolló el pasado fin de semana, con una destacada participación de vecinos, vecinas y visitantes, quienes disfrutaron de dos jornadas colmadas de propuestas culturales, gastronómicas y recreativas.

Durante el evento, se vivieron momentos inolvidables con la presencia de artistas locales, espectáculos musicales, danzas y una variada feria de artesanos. Además, el tradicional concurso de asadores fue uno de los grandes atractivos, convocando a participantes y público en un clima de celebración y encuentro comunitario.

El intendente Maximiliano Sciaini se hizo presente junto a integrantes del Centro Tradicionalista Los Baguales: su presidente Mauro Milanesi, el vicepresidente Daniel Mantini y el tesorero Marcos Ayré, entre otros. Asimismo, acompañaron funcionarios, concejales, consejeros escolares, trabajadores municipales y representantes de las fuerzas vivas de la ciudad.

La fiesta se consolidó como un espacio para compartir en familia y poner en valor la producción local, con una amplia oferta gastronómica centrada en la carne de cerdo, protagonista del evento.

Desde la organización se destacó el trabajo conjunto que hizo posible esta celebración, agradeciendo especialmente al Centro Tradicionalista Los Baguales por su compromiso en la realización, y a Cabaña Argentina por su acompañamiento.

Asimismo, se reconoció a feriantes, artistas, instituciones, vecinos, vecinas y visitantes que se sumaron a esta propuesta, contribuyendo a fortalecer la identidad y el espíritu comunitario de Roque Pérez.-

Drive de fotos:

https://drive.google.com/drive/folders/1xnZPXVjwt4Q7kFz0JoKNEpZu4I3LYh-R

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