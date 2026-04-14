El FMI recorta previsión de crecimiento y aumenta la estimación de inflación para la Argentina

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las previsiones de crecimiento para la Argentina y aumentó el pronóstico de inflación, en un deterioro de las condiciones general del país.

El organismo prevé que la expansión del PBI será de 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa, según el informe que verificó Agencia Noticias Argentinas. Para 2027, ratificó su ponderación de avance de 4%.

Asimismo, espera que la inflación sea de 30,5%, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%).

Respecto a la situación del empleo el organismo apuntó que será de 7,2% en el año, con un alza de 0,6 puntos.

Estas proyecciones están incluidas en el informe Perspectivas Económicas Globales (WEO) por sus siglas en inglés.

Asimismo, las estimaciones corregidas del FMI se acercan a las proyecciones que publicó el REM del Banco Central a principios de este mes.

Si bien el FMI recortó las proyecciones de crecimiento, el país sigue manteniendo la estimación más favorable de la región.

La poda se produce en un período en el que en cada situación posible el organismo ponderó el modelo económico en la Argentina y sus resultados.

El informe fue presentado por e Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas durante una conferencia de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial.

Petya Koeva Brooks, una de las integrantes del equipo del FMI que realiza el informe atribuyó el deterioro de los pronósticos a la caída de la economía Argentina en el final de 2025. Ese período coincidió con las turbulencias que generó el proceso electoral.

Caputo viajará esta noche a Washington para participar de esta reunión en la que buscará destrabar un desembolso de US$1.000 millones.

Noticias Argentinas.-Kristalina Georgieva, directora del FMI

Foto: Agencia Noticias Argentinas / redes.-

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