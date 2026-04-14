Secuestraron medicamentos a una anestesista acusada de robar fentanilo en Vicente López

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El procedimiento se realizó en una vivienda particular tras una denuncia interna del centro de salud que detectó inconsistencias en el manejo de fármacos.

La Justicia secuestró una serie de medicamentos durante un allanamiento a una médica anestesista investigada por el presunto robo de fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López, en el marco de una causa que generó fuerte impacto en el sistema de salud.

El procedimiento se realizó en una vivienda particular tras una denuncia interna del centro de salud que detectó inconsistencias en el manejo de fármacos de uso controlado, especialmente ampollas de fentanilo, un potente analgésico utilizado en cirugías y terapias intensivas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, durante el operativo los investigadores incautaron ampollas de fentanilo, propofol, ketamina y otros anestésicos de uso hospitalario, además de jeringas, insumos médicos y medicación sin la documentación correspondiente que acreditara su origen.

Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar si pertenecen al circuito del hospital y si fueron sustraídos de manera irregular, en el marco de la investigación.

La causa se inició a partir de irregularidades en los registros internos del establecimiento, donde se detectó la presunta desaparición de estos fármacos, lo que motivó la intervención judicial y los allanamientos.

El caso se inscribe en una serie de investigaciones recientes vinculadas al desvío de medicamentos sensibles como el fentanilo y el propofol, sustancias cuyo uso está estrictamente controlado por su potencia y riesgo.

La médica permanece bajo investigación mientras la Justicia busca establecer si existió una maniobra sistemática de sustracción de medicamentos y si hay otros posibles involucrados dentro del sistema de salud.

Noticias Argentinas.-

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