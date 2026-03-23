Roque Pérez conmemora el 50° aniversario del Golpe Cívico Militar

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura a cargo de Fernando Olasagaste, invita a la comunidad a participar de las actividades organizadas en el marco de la conmemoración del 50° aniversario del Golpe Cívico Militar, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
El martes 24 de marzo a las 11:00 horas se llevará a cabo el acto protocolar en la Plaza Paula Albarracín, donde se recordará y honrará la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, en un espacio de reflexión colectiva.
Por la tarde, a las 16:00 horas, se realizará una intervención artística en el Galpón de la Música, ubicado en el parque del ferrocarril, con propuestas que invitan a seguir construyendo memoria desde el arte y la participación comunitaria.
Desde el Municipio se convoca a vecinos y vecinas a ser parte de esta jornada, manteniendo viva la memoria y renovando el compromiso con el “Nunca Más”.-
Más historias
ATE se suma este martes a las movilizaciones a Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe
Brasil: comienza este martes el juicio contra la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas
La inflación de marzo se encamina a cerrar en torno al 3%