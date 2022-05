Rodríguez Larreta presentó un plan para que 10 mil jóvenes accedan al primer empleo.

El Gobierno porteño presentó esta mañana el “Plan Empleo Joven” con el objetivo de que 10 mil vecinos de la Ciudad de Buenos Aires de entre 18 y 24 años se inserten en el mundo laboral para 2023. Incluye a estudiantes que vinieron de otras provincias y viven en Buenos Aires.

La iniciativa consiste en incentivar la contratación de este grupo que enfrenta las mayores dificultades para acceder a un trabajo. De esta manera, se buscará brindar más y mejores oportunidades y disminuir la tasa de desempleo.

El Plan brindará una asistencia económica mensual para solventar por un plazo de 12 meses, de forma exclusiva y parcialmente, el pago del salario de los jóvenes que obtengan un puesto laboral. En paralelo, el empleador deberá abonar la diferencia hasta completar el monto del salario previamente acordado.

“Tenemos 40 mil jóvenes en la Ciudad que no consiguen trabajo, un número que a nivel nacional es casi 10 veces más” sostuvo Larreta durante el lanzamiento de esta mañana. «No consiguen trabajo porque no tienen experiencia, pero no tienen experiencia porque no consiguen trabajo: es un círculo vicioso que hay que cortar. En eso desde el Estado podemos colaborar.”

En esa misma línea el Jefe de Gobierno porteño hizo referencia a las prácticas laborales lanzadas el último año: “Venimos dando un impulso al empleo joven con las prácticas laborales en el último año del secundario. Pero sabemos que no alcanza, hay que hacer un esfuerzo mayor. Por eso queremos trabajar con las empresas para que, en un contexto económicamente complejo con niveles de inflación y actividad que nos preocupan, 10 mil jóvenes consigan su primer trabajo. Esto incluye a chicos del interior que vienen a estudiar acá o que terminaron sus estudios y viven en la Ciudad.”

Con el fin de conectar a los jóvenes con las organizaciones interesadas, el Gobierno porteño contará con un portal de empleo que estará disponible en el sitio web oficial. Allí, los jóvenes podrán inscribirse y cargar sus datos personales. Por su parte, en esa misma sección, las empresas tendrán la posibilidad de conocer los requisitos para participar del Plan y encontrar perfiles que se ajusten a sus búsquedas.

Para su puesta en marcha, la colaboración público-privada es un eslabón central. La Ciudad de Buenos Aires llevará adelante acuerdos con empresas y organizaciones, cámaras y sindicatos para promover la igualdad de oportunidades. Los jóvenes podrán ser beneficiarios a través de sus empleadores, quienes deberán adherirlos al Plan Empleo Joven dentro de los 20 días corridos desde la fecha de inicio de la relación laboral.

Sobre este último punto, Larreta afirmó: “Es alentador ver que las empresas se suman para cubrir los 10 mil puestos. No tenemos dudas de que es la iniciativa privada la que impulsa los procesos de desarrollo, la que motoriza la innovación y la que genera trabajo. Que es el gran problema y el desafío número uno de la Argentina. Cuando desde el Estado motivamos al sector privado y los acompañamos, es cuando se ven los resultados.”

La asistencia económica se abonará por medio de transferencia bancaria a la cuenta personal del trabajador que se abrirá en el Banco Ciudad. Será de un valor determinado que oscilará en base a distintos factores, tales como la cantidad de horas trabajadas (media jornada o jornada completa), el género y el lugar de residencia. El monto máximo establecido es de $38.940 y se ajustará de acuerdo a las variaciones del salario mínimo, vital y móvil.

“Como este no es un problema igual en toda la ciudad, vamos a cubrir un porcentaje mayor de los sueldos en la zona sur de la Ciudad, que es donde hay mayores niveles de desocupación. Lo mismo en términos de género. Vamos a cubrir un porcentaje mayor del sueldo de las mujeres” detalló el Jefe de Gobierno porteño.

Requisitos de inscripción para jóvenes

Con el fin de poder ser elegidos como beneficiarios del Plan, los jóvenes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 24 años.

Acreditar residencia en el territorio porteño.

Encontrarse desempleados o con un empleo informal previo a ser incluidos en la solicitud de adhesión al Plan.

Por el contrario, no podrán aplicar aquellos jóvenes:

Que hayan tenido una relación formal previa en los últimos seis meses con el mismo empleador que presenta la solicitud de adhesión al Plan.

Cuya remuneración bruta mensual supere en cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil vigente.

Requisitos para los empleadores

La adhesión de los jóvenes al Plan deberá ser solicitada por los empleadores a través de la plataforma “Trámites a Distancia (TAD)” del Gobierno de la Ciudad. Deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener domicilio legal, fiscal o de explotación en el ámbito de la Ciudad.

No haber efectuado despidos sin causa de su nómina de trabajadores en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de adhesión al Plan, en una cantidad que supere el quince por ciento de su nómina.

No registrar incumplimientos a las obligaciones correspondientes a los aportes y contribuciones del Sistema Único de la Seguridad Social respecto del personal a su cargo, al mes inmediato anterior a la presentación de solicitud de adhesión al Plan.

Obligaciones del empleador

Al contratar un joven de 18 a 24 años, tendrá un plazo de 20 días corridos contados desde la fecha de inicio de la relación laboral para adherirlo al Plan y percibir el beneficio.

Una vez aprobada la solicitud, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Abonar al trabajador la diferencia entre el monto que brinda la Ciudad y la remuneración convenida entre las partes. En ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil o a la normativa laboral establecida para el puesto de trabajo correspondiente según el convenio colectivo vigente, de acuerdo a la actividad de la que se trate.

Realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social, sobre el 100% del salario.

Cumplir con la normativa laboral vigente (alta temprana/ART, entre otras).

Manifestar mensualmente a partir del mes siguiente de la aprobación de la inclusión del trabajador al Plan, en carácter de declaración jurada, su continuidad y/o baja.

