Revista La Tecla también informó acerca de la interna de Unión por la Patria en Roque Pérez y otros distritos. En total son 47 distritos donde habrá internas de UP

Casi al filo de la oficialización de listas, la alianza Unión por la Patria hizo lugar a los planteos realizados y habilitó tres internas en distritos donde gobierna el peronismo. De acuerdo a la Resolución 30, la alianza oficialista dio luz verde a la participación de María Laura Ramírez como precandidata a intendenta de La Matanza, de Natalia Peluso en Ituzaingó y de Maximiliano Sciaini en Roque Pérez. En La Matanza, la ex diputada provincial representará al sector que responde a Victoria Tolosa Paz y se medirá en las PASO con el actual intendente Fernando Espinoza y la legisladora Patricia Cubría, del Movimiento Evita. En Ituzaingó, en tanto, el intendente Alberto Descalzo decidió no competir por un nuevo mandato y cedió el lugar a su hijo Pablo, quien viene trabajando en la Municipalidad desde hace tiempo. El “heredero” ahora tendrá competencia interna: Peluso irá como representante del Movimiento Evita. Por último, en Roque Pérez, José Luis Horna, actual jefe comunal interino del Municipio se enfrentará en la interna de Unión por la Patria con Sciaini, dirigente del Frente Renovador.

Lo que aún no se resolvió, sin embargo, es si los recientemente avalados candidatos podrán adherir sus boletas a la de Gobernador y Presidente o si, por el contrario, deberán competir con boleta corta. Con estas nuevas listas, Unión por la Patria tendrá competencia interna en 47 distritos. Además de Ituzaingó, La Matanza y Roque Pérez, también se habilitó en distritos propios como San Martín, Tigre, Hurlingham, Zárate, Chascomús, Villa Gesell, Daireaux y Tornquist. Hasta ahora, en 42 de ellos los precandidatos podrán ir adheridos a la boleta provincial y, por ende, nacional. Es decir, todos los aspirantes sumarán sus votos a Kicillof, Sergio Massa, Juan Grabois y el resto de quienes integran los demás cuerpos de la lista. En los restantes municipios, los precandidatos que pretenden la interna compartirán la identidad de la alianza, pero tendrán boleta corta.