20 de febrero de 2026

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Reunión informativa sobre la nueva Identificación Electrónica de SENASA en Roque Pérez

Redacción 27 minutos atrás

 

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Empleo, Producción y Turismo a cargo de Ricardo Rinaldi, informa que se llevará a cabo una reunión informativa sobre la nueva Identificación Electrónica impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El encuentro se realizará el jueves 26 de febrero a las 19:30 horas, en Alem 1243 (SUM de Punto Digital) de Roque Pérez.

La disertación estará a cargo del Dr. José Dayraut, Coordinador Regional Buenos Aires Norte de SENASA, quien brindará detalles sobre la implementación del nuevo sistema de identificación electrónica para el ganado, sus alcances, requisitos y beneficios para productores.

La jornada es organizada en conjunto con el Municipio de Roque Pérez, la Sociedad Rural de Roque Pérez, Reprogen y Veterinaria El Ceibo.

Se invita a productores, profesionales del sector agropecuario y personas interesadas a participar de esta importante charla informativa, donde podrán evacuar dudas y conocer en profundidad esta nueva herramienta tecnológica.-

Más historias

Impresionante choque múltiple involucró a 7 vehículos

2 horas atrás Redacción

Lollapalooza Argentina 2026: horarios y la grilla completa

4 horas atrás Redacción

FARMACIA DE TURNO DEL VIERNES 20 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SCHIAVI

5 horas atrás Redacción