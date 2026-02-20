Reunión informativa sobre la nueva Identificación Electrónica de SENASA en Roque Pérez

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Empleo, Producción y Turismo a cargo de Ricardo Rinaldi, informa que se llevará a cabo una reunión informativa sobre la nueva Identificación Electrónica impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El encuentro se realizará el jueves 26 de febrero a las 19:30 horas, en Alem 1243 (SUM de Punto Digital) de Roque Pérez.

La disertación estará a cargo del Dr. José Dayraut, Coordinador Regional Buenos Aires Norte de SENASA, quien brindará detalles sobre la implementación del nuevo sistema de identificación electrónica para el ganado, sus alcances, requisitos y beneficios para productores.

La jornada es organizada en conjunto con el Municipio de Roque Pérez, la Sociedad Rural de Roque Pérez, Reprogen y Veterinaria El Ceibo.

Se invita a productores, profesionales del sector agropecuario y personas interesadas a participar de esta importante charla informativa, donde podrán evacuar dudas y conocer en profundidad esta nueva herramienta tecnológica.-

