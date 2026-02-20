Finaliza el triangular de fútbol infantil en Roque Pérez

La Dirección de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Horacio Tossi, informa que este sábado 21 de febrero se disputarán los partidos correspondientes a la tercera y última fecha del triangular de fútbol infantil, en la cancha del Club Sarmiento de Roque Pérez.
La jornada dará inicio a las 17:00 horas y contará con el siguiente cronograma de partidos:
• 17:00 hs: 7ma Promocional
• 18:00 hs: 7ma Oficial (inicio de la jornada oficial)
• 19:00 hs: 8va Oficial y Promocional
• 20:00 hs: 6ta División
• 21:00 hs: 5ta División
Con esta fecha se cerrará una nueva edición del torneo infantil, que reunió a jóvenes deportistas y familias en un marco de compañerismo, formación y promoción del deporte local.
Se invita a la comunidad a acompañar a los equipos en esta última jornada y disfrutar de una tarde de fútbol y recreación.-
