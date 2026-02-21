Proyección de “La Muerte de un Comediante” en Roque Pérez

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura a cargo de Fernando Olasagaste, informa que este fin de semana se llevará a cabo la proyección de la película “La Muerte de un Comediante”.

El sábado 21 de febrero a las 19:30 horas, la película se presentará en el Cine Club Colón en La Paz Chica, con acceso gratuito. Habrá cantina a beneficio del Taller de Danzas.

En tanto, el domingo 22 de febrero a las 20:30 horas, se realizará una nueva función en el Centro Cultural, con un valor de entrada de $2500, a beneficio del Taller Protegido.

Desde el Municipio se invita a toda la comunidad a acompañar estas propuestas culturales y solidarias, disfrutando de una destacada producción cinematográfica nacional y colaborando con instituciones locales.-

