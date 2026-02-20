20 de febrero de 2026

Impresionante choque múltiple involucró a 7 vehículos

Un violento choque en cadena, que involucró a siete vehículos, ocurrió este viernes en la localidad bonaerense de Quilmes. Por el fuerte impacto, una camioneta quedó arriba de dos automóviles.

El accidente se registró en el cruce de las calles Calchaquí y Lamadrid de la mencionada localidad del Sur de la provincia de Buenos Aires.

Según las primeras informaciones, una Ford Ecosport que circulaba por Calchaquí habría cruzado el semáforo en rojo y embistió a un Volkswagen Gol en el que viajaban un hombre mayor y su hijo. Por efecto arrastre, el impacto desencadenó un choque en cadena que involucró a otros cinco vehículos.


Tres personas —dos adultos y un menor— debieron ser hospitalizadas. Los autos quedaron completamente destruidos y la circulación fue cortada en su totalidad sobre la avenida, que es de doble mano. Trabajaron en el lugar efectivos policiales y bomberos voluntarios, mientras se intentan determinar las causas del accidente.

