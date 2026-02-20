Impresionante choque múltiple involucró a 7 vehículos

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Un violento choque en cadena, que involucró a siete vehículos, ocurrió este viernes en la localidad bonaerense de Quilmes. Por el fuerte impacto, una camioneta quedó arriba de dos automóviles.

Calchaquí y Lamadrid de la mencionada localidad del Sur de la provincia de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, una Ford Ecosport que circulaba por Calchaquí habría cruzado el semáforo en rojo y embistió a un Volkswagen Gol en el que viajaban un hombre mayor y su hijo. Por efecto arrastre, el impacto desencadenó un choque en cadena que involucró a otros cinco vehículos.

Tres personas —dos adultos y un menor— debieron ser hospitalizadas. Los autos quedaron completamente destruidos y la circulación fue cortada en su totalidad sobre la avenida, que es de doble mano. Trabajaron en el lugar efectivos policiales y bomberos voluntarios, mientras se intentan determinar las causas del accidente. Gentileza de MinutoUno.- El accidente se registró en el cruce de las callesde la mencionada localidad del Sur de la provincia de Buenos Aires.

