Impresionante choque múltiple involucró a 7 vehículos

Según las primeras informaciones, una Ford Ecosport que circulaba por Calchaquí habría cruzado el semáforo en rojo y embistió a un Volkswagen Gol en el que viajaban un hombre mayor y su hijo. Por efecto arrastre, el impacto desencadenó un choque en cadena que involucró a otros cinco vehículos.
Tres personas —dos adultos y un menor— debieron ser hospitalizadas. Los autos quedaron completamente destruidos y la circulación fue cortada en su totalidad sobre la avenida, que es de doble mano. Trabajaron en el lugar efectivos policiales y bomberos voluntarios, mientras se intentan determinar las causas del accidente.
Gentileza de MinutoUno.-
