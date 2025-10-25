Rescate de Lourdes Fernández: ¿Qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada la ex Bandana?

Antes de que la causa pasara al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, subrogado por el juez Diego Javier Slupski, empezaron a conocerse detalles sobre lo que vieron los efectivos policiales el jueves por la noche,

Al realizar el allanamiento con la orden del juez Santiago Bignone, subrogante en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, los efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron varias botellas de bebidas alcohólicas -como de vodka o Fernet- así como también pastillas sueltas, algunas de las cuales eran calmantes, según informó el periodista Diego Gabriele en C5N.}

Durante la tarde otro periodista, Pampa Mónaco, explicó que había «muchas botellas de bebidas alcohólicas, vodka, whisky, vino, Fernet», y confirmó que «se secuestraron pastillas de varios tamaños y colores, sin el blíster de contención por lo que no se pudo detectar su procedencia».

Lourdes Fernández se encontraba en un estado vulnerable, según confirmó su hermana Ana, por lo que fue trasladada en el acto al Hospital Fernández, donde recibió el alta durante la madrugada de este viernes. La cantante se retiró en medio del temporal acompañada por una amiga.

Durante el allanamiento en su departamento de Palermo García Gómez intentó esconderse de los efectivos policiales metiéndose en un ropero de su casa, y también se quiso fugar tirándose de una ventana que da al pulmón de manzana del edificio.

Antes de que pudiera completar el salto los efectivos policiales lo detuvieron. Ahora, el empresario está imputado por privación ilegítima de la libertad en una causa que pasó a manos de la fiscal Silvana Russi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43.

Gentileza de MinutoUno.-