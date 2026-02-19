Recopa Sudamericana: Hoy se juega igual la final Lanús vs. Flamengo pese al paro general

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El encuentro está agendado para este jueves a las 21:30 por la ida de la Recopa Sudamericana, pese al paro de la CGT que suspendió la fecha del Torneo Apertura.

El partido entre Lanús y Flamengo se disputará tal como estaba previsto, pese al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco del debate por la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional. La organización de la Recopa Sudamericana depende de Conmebol y no sufrirá alteraciones.

La diferencia radica en la estructura operativa. Al tratarse de una competencia internacional, el organismo sudamericano coordinó la logística necesaria para garantizar la apertura del estadio y el normal desarrollo del encuentro en “La Fortaleza”. Así, el duelo se jugará hoy jueves a las 21:30 y será el principal foco futbolístico de la jornada.

Paro general y suspensión de la jornada del jueves del Torneo Apertura 2026 El impacto del paro sí se hizo sentir en el ámbito local. La sexta fecha del Torneo Apertura fue suspendida luego de que la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) confirmara su adhesión a la medida de fuerza. Este gremio cumple un rol clave en la operatividad de los partidos, desde el control de accesos hasta la coordinación interna en los estadios. Sin su participación, resulta imposible garantizar la organización de los encuentros con público.

Por ese motivo, quedaron reeprogramados los siguientes partidos:

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

Defensa y Justicia vs. Belgrano

Instituto vs. Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia vs. Independiente Independiente ya tiene nueva fecha y el resto espera confirmación Aunque la AFA y la Liga Profesional aún no oficializaron el cronograma completo, Independiente confirmó que visitará a Independiente Rivadavia este sábado a las 17:00 en Mendoza. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros, que se mantiene invicto con tres empates y dos victorias, suspendió el viaje previsto para este jueves y lo reprogramó para el viernes por la tarde. Además, permanecerá en Cuyo porque el martes enfrentará a Gimnasia de Mendoza por la séptima jornada.

Según trascendió, el resto de los partidos se reprogramaría de la siguiente manera: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto el domingo a las 17:00; Defensa y Justicia vs. Belgrano el viernes a las 17:15; e Instituto vs. Atlético Tucumán el viernes a las 20:00. De esta manera, mientras el paro reconfigura la agenda del fútbol argentino, Lanús sí disputará su compromiso por la Recopa Sudamericana en una jornada atravesada por la tensión sindical pero con el torneo continental en marcha. Gentileza de MinutoUno.-

