Del Caño estalló contra Lemoine por la reforma laboral: “Cobrás 5 millones y te vas de vacaciones a Miami”

En medio del debate en un plenario de comisiones, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño fustigó duramente ayer miércoles a su par de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, luego de que la libertaria lo interrumpiera con burlas y calificara de “falsos” sus argumentos en contra de la reforma laboral.
“Creyeron que iban a sacar el 50% del salario a una persona que tiene cáncer. Defienden esas brutalidades”, arrancó el legislador opositor.
En ese momento, Lemoine empezó a tomarse la cabeza y a farfullar reproches con la intención de dejar en ridículo al izquierdista.
A pesar de que la diputada oficialista se encontraba a varios metros de distancia, Del Caño se percató de los gestos sarcásticos y a carcajada limpia de Lemoine, y le contestó a los gritos.
«Esta forma atropellada para que la gente ni se entere de lo que van a sacar… Qué miedo tienen de debatir… No sé de qué te reís. Vos porque no tenés problemas», le espetó a Lemoine, que no dejó de reírse burlonamente.
A lo que Lemoine respondió: “Es falso hermano, es falso”, durante el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, y Presupuesto y Hacienda, según pudo observar la Agencia Noticias Argentinas.
Del Caño siguió: “Vos podés hacer las vacaciones con tus hijos en Miami, pero a la gente le van a sacar las vacaciones de unos días en la costa con su familia”.
«En Cuba, andate a Cuba, andate a Cuba», retrucó Lemoine, recurriendo a la fácil asociación entre izquierda y la isla caribeña.
Al dirigirse a Lemoine en estado de crispación, Del Caño insistió en que con la reforma laboral “vos se las vas a sacar (las vacaciones) y vos cobrás cinco millones de pesos así que no me vengas a agitar”.
Y agregó: “Nosotros estamos para defender a los trabajadores. Andate vos que vas a Miami. Los trabajadores no pueden tener vacaciones, no les van a pagar horas extras. Vos que cobrás millones de pesos y querés votar eso y que nadie lo sepa. De ninguna manera”, estalló del Caño.
Ante el pedido de explicaciones sobre los supuestos viajes a la ciudad del estado norteamericano de Florida, Del Caño reafirmó que algunos diputados del oficialismo “se van de paseo a Miami tres, cuatro o cinco veces al año”.
Noticias Argentinas.-
Más historias
Torneos por el Mes Aniversario de La Curva Pádel
Cierre de Fate: la Justicia ordenó el desalojo, pero no se ejecutará por razones de seguridad
Cacerolazo en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a la Reforma Laboral