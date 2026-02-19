Del Caño estalló contra Lemoine por la reforma laboral: “Cobrás 5 millones y te vas de vacaciones a Miami”

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

En medio del debate en un plenario de comisiones, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño fustigó duramente ayer miércoles a su par de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, luego de que la libertaria lo interrumpiera con burlas y calificara de “falsos” sus argumentos en contra de la reforma laboral.

“Creyeron que iban a sacar el 50% del salario a una persona que tiene cáncer. Defienden esas brutalidades”, arrancó el legislador opositor.

En ese momento, Lemoine empezó a tomarse la cabeza y a farfullar reproches con la intención de dejar en ridículo al izquierdista.

A pesar de que la diputada oficialista se encontraba a varios metros de distancia, Del Caño se percató de los gestos sarcásticos y a carcajada limpia de Lemoine, y le contestó a los gritos.

«Esta forma atropellada para que la gente ni se entere de lo que van a sacar… Qué miedo tienen de debatir… No sé de qué te reís. Vos porque no tenés problemas», le espetó a Lemoine, que no dejó de reírse burlonamente.

A lo que Lemoine respondió: “Es falso hermano, es falso”, durante el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, y Presupuesto y Hacienda, según pudo observar la Agencia Noticias Argentinas.

Del Caño siguió: “Vos podés hacer las vacaciones con tus hijos en Miami, pero a la gente le van a sacar las vacaciones de unos días en la costa con su familia”.

«En Cuba, andate a Cuba, andate a Cuba», retrucó Lemoine, recurriendo a la fácil asociación entre izquierda y la isla caribeña.

Al dirigirse a Lemoine en estado de crispación, Del Caño insistió en que con la reforma laboral “vos se las vas a sacar (las vacaciones) y vos cobrás cinco millones de pesos así que no me vengas a agitar”.

Y agregó: “Nosotros estamos para defender a los trabajadores. Andate vos que vas a Miami. Los trabajadores no pueden tener vacaciones, no les van a pagar horas extras. Vos que cobrás millones de pesos y querés votar eso y que nadie lo sepa. De ninguna manera”, estalló del Caño.

Ante el pedido de explicaciones sobre los supuestos viajes a la ciudad del estado norteamericano de Florida, Del Caño reafirmó que algunos diputados del oficialismo “se van de paseo a Miami tres, cuatro o cinco veces al año”.

Noticias Argentinas.-

