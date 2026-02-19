Torneos por el Mes Aniversario de La Curva Pádel

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez acompaña y auspicia los torneos organizados en el marco del mes aniversario de La Curva Pádel, una propuesta deportiva que viene convocando a una gran cantidad de jugadores, jugadoras y público durante cada jornada.

El sábado 7 finalizaron las semifinales del Torneo de 8va. Categoría, tanto Femenina como Masculina. Las finales se disputarán el sábado 28, día en el que además se jugarán todas las finales correspondientes a las distintas categorías.

En 8va. Femenina, la final será protagonizada por la dupla Sciaini–Holze frente a Bruno–Macías.

En 8va. Masculina, el encuentro decisivo será entre Corvalán–Pueta y Lanz–Regueira.

Durante las jornadas se vivieron muy lindos partidos y se compartieron excelentes momentos, reafirmando el crecimiento del pádel en la comunidad.

Asimismo, el viernes 13 y sábado 14 se disputaron los partidos de 7ma. Categoría, Femenina y Masculina. En la rama femenina llegaron a la final las parejas Pozzoli/Albanesi y Silvert/García; mientras que en la categoría masculina definirán el título Alberti/Dávalos y Torres/Olasagaste.

Por otra parte, este viernes 20 y sábado 21 se jugarán los encuentros correspondientes a 6ta. Categoría, tanto Femenina como Masculina, hasta instancias de semifinales, ya que todas las finales se concentrarán el sábado 28, jornada que culminará con la correspondiente entrega de premios.

Cabe destacar que Marcos y Luciano, propietarios de La Curva Pádel, dispusieron que estos torneos, en el marco del primer año de vida del club, cuenten con inscripciones totalmente gratuitas, un gesto que fue ampliamente valorado por la comunidad deportiva local.

Desde el Municipio de Roque Pérez se felicita a todos y todas las participantes por el compromiso y el nivel demostrado, y se agradece especialmente al público que acompaña cada fecha, fortaleciendo el deporte local y los espacios de encuentro comunitario.-

Prensa Municipio de Roque Pérez.-

