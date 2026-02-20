La propuesta de Luis Majul ante el cierre de Fate y los 900 desempleados: «Se pondrán un parripollo»

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Tras confirmarse el cese de operaciones de Fate debido a la apertura de importaciones y la caída del consumo, el periodista oficialista Luis Majul analizó la crisis de la empresa pero lejos de lanzar críticas al Gobierno de Javier Milei, se animó a lanzar alguna recomendación a los futuros desempleados, que fue interpretada como una forma de relativizar la problemática.

El escenario industrial argentino sumó un nuevo capítulo crítico con el cierre definitivo de la emblemática fabricante de neumáticos. La decisión de la empresa se da en un contexto de apertura comercial que facilitó el ingreso de productos extranjeros, dejando un saldo de 900 trabajadores sin empleo.

«Yo quisiera medir dos metros, pero no mido dos metros, es la realidad. Las cosas suceden», justificó Majul el cierre de la empresa durante su programa de LN+, en la antesala del paro general de la CGT contra la Reforma Laboral.

En cuanto a los trabajadores, el conductor reconoció que «se perdieron hoy 920 puestos de trabajo», aunque consideró: «Todo el mundo está está hablando los puestos de trabajo. Pero de esos 920 personas, ¿cuántos se quedan efectivamente sin trabajo dentro de dos meses?».

«Mañana, pasado y pasado mañana, muchos se irán a una app que reparte comida u otras cosas, o a la app para manejar auto o se pondrán, con la indemnización, un parripollo o una cancha de pádel», analizó Majul, a modo de justificación del desempleo que genera esta situación.

Javier Milei se burla del cierre de Fate que deja casi mil personas en la calle Con un mensaje cargado de ironía, el mandatario rebautizó las siglas de la firma como «Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas», centrando su crítica en el costo de los neumáticos y evitando cualquier referencia al impacto social del cierre. El escenario industrial argentino sumó un nuevo capítulo crítico con el cierre definitivo de Fate, la emblemática fabricante de neumáticos. La decisión de la empresa se da en un contexto de apertura comercial que facilitó el ingreso de productos extranjeros, dejando un saldo de 900 trabajadores sin empleo. Sin embargo, la respuesta oficial del mandatario se enfocó exclusivamente en una crítica al esquema de precios de la firma. A través de su cuenta de Instagram, el Presidente compartió una imagen satírica que refleja su visión sobre la industria nacional protegida. En la ilustración se observa a un operario corriendo exhausto dentro de una cubierta, como si fuera la rueda de un hámster, mientras un empresario lo observa sentado, consultando su reloj de lujo. El creador del meme acompañó la imagen con el texto «FATE: Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas», ante lo que Milei insistió en la palabra «exageradas». Gentileza de MinutoUno.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...