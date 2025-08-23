Reconocimiento para la trabajadora Blanca Borthiri en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Luego de 37 años y 7 meses de servicio en el Municipio de Roque Pérez, la trabajadora municipal Blanca Borthiri recibió su merecida jubilación, poniendo cierre a una extensa trayectoria marcada por el compromiso y la dedicación al servicio público.

Durante su carrera, Blanca se desempeñó en distintas áreas del municipio, finalizando sus tareas en la oficina de Licencias de Conducir.

“Es una enorme alegría poder reconocer a quienes han dedicado tantos años de trabajo al municipio.”, expresó el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, al momento de hacerle entrega esta semana, de un ramo de flores y de un mate grabado como recuerdo de su paso por la institución.

Asimismo, sus compañeros y compañeras se sumaron al reconocimiento, haciéndole llegar cálidos saludos y los mejores deseos para esta nueva etapa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...