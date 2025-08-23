Entrega de Material Deportivo para Escuelas de Carlos Beguerie

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través del director de Deportes y Recreación, Horacio Tossi, hizo entrega ayer viernes, de material deportivo al delegado de Carlos Beguerie José Riso.

El equipamiento será destinado a los alumnos y alumnas de la Escuela Primaria Nº 7 de la localidad, con el objetivo de fomentar la actividad física, la recreación y el desarrollo de hábitos saludables en la comunidad educativa.

De esta manera, el municipio continúa acompañando a las instituciones educativas y fortaleciendo el acceso al deporte en todo el distrito.-

