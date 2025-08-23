23 de agosto de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL SÁBADO 23: FARMACIA ARGENTINA

Redacción 4 horas atrás

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL SÁBADO 23: FARMACIA ARGENTINA, UBICADA EN MITRE ESQUINA SARMIENTO.-

 

Más historias

Entrega de Material Deportivo para Escuelas de Carlos Beguerie

1 hora atrás Redacción

Reconocimiento para la trabajadora Blanca Borthiri en Roque Pérez

3 horas atrás Redacción

Pymes en alerta máxima: denuncian cierres masivos y despidos

5 horas atrás Redacción