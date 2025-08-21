Reconocimiento a proyectos ambientales y entrega de bicicletas en Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La Dirección de Ambiente del Municipio de Roque Pérez, a cargo de Magalí Crotolari, invita al acto que se llevará a cabo el próximo jueves 21 de agosto a las 15 horas, frente al Palacio Municipal.

En la ocasión se distinguirán los proyectos ambientales desarrollados por estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 y del Centro Educativo de Nivel Secundario N° 451.

Asimismo, se contará con la presencia de autoridades del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, quienes harán entrega de bicicletas para cada alumno participante de estos proyectos.

Además, se entregarán 20 bicicletas en el marco del Programa Provincial de Energía Limpia, destinadas al área de Turismo del Municipio.

Este encuentro representa un reconocimiento al compromiso de los jóvenes con el cuidado del ambiente y, a la vez, una acción concreta para seguir impulsando la movilidad sustentable en la comunidad.-

