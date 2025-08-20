La Provincia vuelve a decirle NO a los Juegos Evita y propuso una alternativa

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, explicó que Nación sólo ofreció cubrir los gastos de dos micros. Es el segundo año consecutivo que el Gobierno bonaerense rechaza participar.

La provincia de Buenos Aires volvió a decir NO a la participación en la edición 2025 de los Juegos Evita -había declinado el año pasado-, según confirmó el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

El funcionario explicó que “el ofrecimiento del Estado nacional hacia la Provincia en función de este evento fue cubrir dos micros”, en referencia al recorte presupuestario sufrido por este certamen que está bajo la órbita del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Como alternativa, la Provincia decidió participar en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que organizan el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico de Argentina, una cita que reunirá a más de 3000 deportistas de todo el país en más de 50 disciplinas.

“Implica una inversión de casi 600 millones de pesos para que la provincia de Buenos Aires pueda tener una delegación ahí”, dijo Larroque, recordando que la edición inaugural de esta competencia tendrá lugar del 9 al 14 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Cabe recordar que el gobernador Axel Kicillof inauguró días atrás los Juegos Bonaerenses 2025, con 480.000 jóvenes, discapacitados y adultos mayores que se inscribieron para las competencias que se desarrollan en los 135 municipios.

