RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN ROQUE PÉREZ

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que el próximo viernes 15 de agosto no se realizará la recolección de residuos domiciliarios, debido al feriado puente turístico.
Se solicita la colaboración de todos los vecinos y vecinas para que no saquen sus residuos a la vía pública durante esa jornada.-
Más historias
La Provincia mejoró la oferta y los gremios dieron el sí
El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión
Ajuste en el Garrahan: Hoy están de paro y movilización