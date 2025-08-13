13 de agosto de 2025

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN ROQUE PÉREZ

Redacción 2 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que el próximo viernes 15 de agosto no se realizará la recolección de residuos domiciliarios, debido al feriado puente turístico.

Se solicita la colaboración de todos los vecinos y vecinas para que no saquen sus residuos a la vía pública durante esa jornada.-

