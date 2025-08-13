Ajuste en el Garrahan: Hoy están de paro y movilización

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Los trabajadores del Garrahan resolvieron realizar hoy miércoles un nuevo paro en reclamo de la sanción “urgente” de la emergencia pediátrica y un aumento salarial “inmediato”, además de una movilización a la sede de la obra social Unión Personal en contra de los copagos extra para los afiliados.

Así lo resolvieron los trabajadores en una asamblea, en la que además se definió el reclamo de la “sanción urgente” y la “aplicación efectiva de la emergencia pediátrica, implementando un aumento salarial inmediato”.

El paro es de 24 horas y se inició a las 7 horas de hoy, en una jornada que incluye una movilización a la sede central de Unión Personal, en Tucumán 949, en rechazo al cobro generalizado de copagos en distintas prestaciones desde el 1 de este mes.

“Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado” afirmó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

El dirigente señaló que el presidente Javier Milei “anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones y por eso es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya”, añadió, según se informó en un comunicado.

Y agregó que “la rebaja salarial sufrida se multiplica con los nuevos ‘copagos’ que implementó la obra social de los estatales, Unión Personal”.

“Desde el 1 de agosto empezaron cobros extra que obstaculizan el derecho a la salud, porque al descuento por ley le sumaron precio para cualquier cosa, desde una consulta hasta una placa, pasando por un laboratorio. La situación es desesperante: hay muchos compañeros y compañeras suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas”, añadió.

Por último, los trabajadores resolvieron participar el sábado 16 de del Plenario Nacional de Sindicatos combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados.

