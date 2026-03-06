Quebró Garbarino y prohiben salir del país al presidente de la empresa y a dos directivos

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino llegó al final de su larga agonía. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, decretó formalmente la quiebra de la compañía tras el fracaso del proceso de salvataje iniciado en 2021. La resolución concluye que no se alcanzaron las mayorías necesarias entre los acreedores para un acuerdo ni prosperó la instancia de cramdown, sellando el destino de una de las firmas más emblemáticas del consumo masivo en Argentina.

Según el fallo judicial, la sociedad financiera Vlinder, único interesado inscripto para rescatar la firma, nunca presentó una propuesta formal de reestructuración. Ante la falta de inversores y la incapacidad de la propia concursada para obtener adhesiones, el magistrado aplicó la Ley de Concursos y Quiebras, disponiendo el desapoderamiento inmediato de los bienes de la empresa. A partir de ahora, la administración queda en manos de la sindicatura, que iniciará la identificación y liquidación de activos para intentar saldar las deudas con bancos, proveedores y exempleados.

La medida judicial incluye fuertes restricciones para la cúpula directiva. El juez ordenó la inhabilitación para ejercer el comercio y la prohibición de salida del país hasta octubre de 2026 para el presidente de la firma, Carlos Rosales, junto a María Marta Facio y Gabriel Rosales. Asimismo, se dictó la inhibición general de bienes y se notificó a los registros de propiedad inmueble, automotor y marcas. La medida se extendió a Tierra del Fuego, debido a la participación de Garbarino en las firmas industriales Tecnosur y Digital Fueguina.

En términos operativos, el tribunal ordenó la clausura y el inventario de los últimos tres puntos de venta que permanecían vinculados a la empresa: las sucursales de Avenida Cabildo, la calle Uruguay y un outlet en Almagro. Paralelamente, se fijó el 24 de junio de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos. La sindicatura tiene autorización para utilizar la fuerza pública en caso de ser necesario para asegurar los bienes remanentes de la compañía.

Este colapso cierra una historia que comenzó en 1951 y que vio a Garbarino dominar el 30% del mercado retail con más de 200 sucursales y 5.000 empleados. Tras una crisis financiera que no pudo ser revertida tras su venta en 2020, la empresa terminó sus días con una estructura testimonial de menos de 20 trabajadores. Con la liquidación en marcha, desaparece un gigante del comercio minorista, dejando una marca indeleble en el mapa corporativo argentino y un extenso tendal de deudas por resolver.

