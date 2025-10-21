¿Qué le pasa a algunos presidentes? Comenzó la demolición en un sector de la Casa Blanca donde construirán un salón de baile para Trump

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La Casa Blanca comenzó a demoler parte de su Ala Este para construir un salón de baile solicitado por el presidente estadounidense, Donald Trump, según publicaron medios locales.

«Me complace anunciar que se ha iniciado la construcción en los terrenos de la Casa Blanca para edificar el nuevo, grande y hermoso Salón de Baile de la Casa Blanca», escribió Trump en su plataforma Truth Social, añadiendo que el proyecto está siendo «financiado de manera privada».

«Durante más de 150 años, todos los presidentes han soñado con tener un salón de baile en la Casa Blanca para recibir a la gente en grandes fiestas, visitas de Estado, etc. Me honra ser el primer presidente en poner en marcha finalmente este proyecto tan necesario», afirmó Trump.

El presidente había señalado anteriormente que la construcción no «interferiría» con el edificio existente. Se estima que el costo ascenderá a 250 millones de dólares estadounidenses.

El proyecto generó duras críticas de los demócratas. El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en la red social X que las prioridades de Trump incluyen «derribar la Casa Blanca» en lugar de reabrir el Gobierno.

Noticias Argentinas.-

