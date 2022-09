¿Qué es la niebla cerebral y cómo puedo tratarla?

P: Me cuesta recordar cosas y a menudo me siento agotado, como si no pudiera despejar mi cabeza. ¿Es niebla cerebral? ¿hay algo que pueda hacer para solucionarlo?

El espacio en blanco en tu mente, cuando aparece, puede ser confuso. ¿Qué estabas diciendo? ¿Tenías que recoger pollo y zanahorias de camino a casa, o era solo el pollo? ¿Por qué de repente es tan difícil prestar atención a lo que estás haciendo y por qué parece que tu cerebro es de repente 30 años más viejo que tú?

Si te sientes lento y olvidadizo, te distraes con facilidad o te sientes completamente abrumado por las tareas cotidianas, puedes estar experimentando un fenómeno común conocido como niebla cerebral. Aunque no se trata de un diagnóstico clínico oficial que aparezca en un historial médico, la niebla cerebral puede surgir después de varias noches de insomnio, cuando se toman ciertos medicamentos como los antihistamínicos, o como resultado del jet lag, entre otras muchas situaciones. Algunas personas experimentan una forma de niebla cerebral después de una comida abundante, durante periodos especialmente estresantes de la vida o cuando se producen grandes cambios hormonales, como durante el embarazo o la menopausia.