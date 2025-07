Provincia: las figuras clave del PJ y del PRO que la «ley anti-reelección» dejará fuera de las elecciones

La tercera parte de los legisladores de la provincia de Buenos Aires que concluyen su mandato este año, no podrán presentarse en las elecciones del 7 de septiembre, debido a que no se eliminó la ley que impide presentarse a los tres períodos en forma consecutiva.

Se trata de una decena de diputados y senadores de Unión por la Patria, y diez legisladores de la alianza del PRO y la Libertad Avanza, y de la UCR y la Coalición Cívica que forman parte de la coalición opositora “Somos Buenos Aires”.

Los legisladores que tienen ocho años de mandato no podrán presentarse ya que no se reformó la ley 14.836 votada a instancias de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, debido a la oposición del Frente Renovador-que lidera Sergio Massa- el PRO y la UCR.

El oficialismo logró aprobar un proyecto en el Senado el pasado 24 de junio en una votación empatada en 22 votos que tuvo que desempatar la presidenta del cuerpo, Verónica Magario.

Sin embargo, la Cámara de Diputados no pudo avanzar debido a que lo promotores de la ley aprobada en el Senado solo reunían hasta hoy 26 legisladores y se requieren 47 para armar el quórum y poder habilitar la sesión.

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que no hay posibilidad de tratar esta semana los cambios a la ley sancionada en el macrismo, con lo cual las listas que se deben presentar el próximo sábado se tendrán que armar sin los legisladores que tuvieron dos mandatos en forma consecutiva.

Diputados

En la elección del 7 de septiembre se deben elegir 46 diputados de los cuales 18 son de la Tercera sección electoral, -que abarca el conurbano y las localidades mas populosas de la provincia-; 11 en la Segunda Sección electoral-norte bonaerense-; 11 en la la Sexta-sudoeste- y seis en la ciudad capital de La Plata, que comprende la Octava Sección, otros seis.

En la provincia de Buenos Aires no podrán aspirar a un nuevo mandatos, seis diputados de UXP, dos del PRO, dos del bloque UCR-Cambio Federal, y una de la Coalición Cívica.

En Unión por la Patria, está imposibilitado de postularse por un nuevo mandato de cuatro años, el dirigente de la La Matanza y uno de los principales referentes de la agrupación La Cámpora, Facundo Tignanelli, un hombre muy cercano a Máximo Kirchner

En esa lista figura otro legislador histórico del peronismo como el veterano Carlos “Cuto” Moreno, de la Sexta Sección Electoral que es el vicepresidente primero de ese cuerpo legislativo.

Tampoco se podrán postular la legisladoras de la Tercera Seccional Electoral, Mariana Larroque (hermano del dirigente Andrés Larroque) y Susana González, una dirigente del Frente Grande pero hoy encolumnada detrás del proyecto presidencial de Axel Kicillof.

Tampoco puede tener un nuevo mandato María Fernanda Bevilacqua de la Sexta Sección Electoral, cuyo padre es el intendente de Villariño; la camporista de la Segunda Sección Electoral Fernanda Diaz.

Los diputados del PRO que no podrán acceder a su reelección son jefe del bloque del macrismo, Matias Ranzani, es un dirigente de Zarate, que milita en el sector que lidera el jefe del bloque y del partido, Cristian Ritondo, y el vicepresidente 1 de la cámara baja, Adrían Urreli, es un legislador de la Tercera Sección Electoral y cercano al ex intendente y ex candidato a gobernador Néstor Grindetti.

Tampoco pueden acceder a un nuevo mandato, los radicales de UCR Cambio Federal, Emiliano Balbín, un dirigente de Saliquelló y viene de una familia con amplia trayectoria en el radicalismo ya que su abuelo Ricardo Balbin, comandó el centenario partido hasta su muerte producida en 1981.

La lista de diputadas que no pueden aspira a competir en las elecciones están las diputadas de la UCR, Anahí Bilbao y de la Coalición Cívica, Mariel Etchecoin Moro.

Senado

En el Senado se votarán este año ocho senadores en la Primera sección electoral que abarca el norte del conurbano bonaerense, 7 en la cuarta sección electoral (noroeste provincial); 5 bancas en la quinta sección electoral (cuya cabecera es Mar del Plata), y 3 en la Séptima sección electoral (centro de la provincia).

En ese cuerpo legislativo, 4 senadores de Unión por la Patria, y seis de la LLA, UCR y el PRO no podrán postularse en los comicios del 7 de septiembre.

Se trata de los senadores de la Primera sección electoral Gustavo Soos, muy cercano al intendente de Merlo Gustavo Menendez, Gustavo Soos, y el dirigente de Malvinas Argentinas Luis Vivona.

Esa lista la completan la dirigente de la Cámpora María Elena Defunchio de la cuarta sección electoral y Gabriela Demaria de la quinta sección electoral, quien milita en el Partido de la Costa junto al intendente Juan de Jesús…

Tampoco podrán acceder seis senadores opositores de las cuales una pertenece a la LLA, una al PRO y tres a la UCR.

La única legisladora de LLA que concluye su mandato es Daniela Reich, la esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien se sumó a la Libertad Avanza, pero no podría ser reelecta porque ya cumplió dos mandatos.

La senadora del PRO que no podrá tener un nuevo mandato es Aldana Ahumada de la 1 Sección Electoral, alineada con Ritondo y con una meta de ser intendenta de Merlo.

Tampoco pueden tener un nuevo mandato los radicales Flavia Demonte de la 5 sección electoral, el exintendente de General Alvear,Alejandro Celillo, y Agustín Maspoli, de la cuarta Sección Electoral.

Nota de Silvia Rajcher para Noticias Argentinas.-

Foto: Facundo Tignanelli, Cuto Moreno, Mariana Larroque, Daniela Reich, Emiliano Balbín y Anahí Bilbao (Redes Sociales).-

