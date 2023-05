Presentan un proyecto para crear el Instituto Nacional de las Artes Visuales

Referentes de “Artistas Autoconvocades” exponen en el Congreso su plan para regular la actividad artística en todo el país. “Está hecho por artistas para los artistas”, aseguran desde la organización.

Un grupo de artistas, en representación de la agrupación Artistas Visuales Autoconvocades, presentaron ayer viernes a las 14 en el Congreso Nacional, el proyecto para la creación del Instituto Nacional de las Artes Visuales (INAV), que tiene entre sus diferentes objetivos regular la actividad, promover y poner en vigencia el Tarifario de las Artes Visuales.

El proyecto del colectivo, que cuenta con más de 1000 adherentes, comenzó a tejerse durante la pandemia mediante sesiones abiertas, e incluye a profesionales relacionados a diferentes sectores, que van desde artistas y curadores a promotores. Durante la sesión de la Cámara Baja, expondrán Virginia Negri (Rosario), Dimas Melfi (Catamarca), Soledad Dabhar (Salta), Viviana Campetti (Neuquén), Inti Pujol (Mendoza), Natalia Rizzo (CABA) y Sofía Torres Kosiba (Córdoba), quien dialogó con Infobae Cultura sobre los puntos principales.

“Así como el teatro y el cine tienen su instituto, las artes visuales no. Así que en diálogo con diferentes organizaciones armamos un proyecto de ley para la creación del INAV. Contamos con mucho apoyo de artistas de las provincias, referentes, y trabajamos articulados con Nosotras Proponemos, con la Lola Mora, con los artistas agrupados de Rosario, de Córdoba. Es un espacio muy horizontal. Incluso nos escriben de países limítrofes, que también están buscando lo mismo”, explica la artista cordobesa.

En ese sentido, sostiene que el proyecto reúne tanto a artistas consagrados como a los que recién comienzan su camino, y que ya cuenta con el apoyo de Marta Minujín, Delia Cancela, Roberto Jacoby, Chiachio & Giannone, Silvio Fischbein, Elian Chali, Mariela Scafati y Santiago Villanueva, por nombrar algunos: “En este tema no hay grieta. Estamos todos de acuerdo de que nuestra actividad no esté regulada de ninguna manera, que no hay un instituto ni un patrimonio construido de los artistas visuales. En este país, son muy pocos los artistas que están bien posicionados, sin embargo apoyan porque entienden que lo económico no es el punto, sino que es más un tema de derechos o pensar que no tenemos jubilación, no tenemos nada”.

Marta Minujin, una de las relevantes artistas que apoyan este proyecto (Foto: Swen Pförtner/dpa/Alamy Live News).

“Hubo otras agrupaciones más chiquitas que eran solo de Buenos Aires que lo intentaron, así que ya haber logrado que se presente es histórico. Y por eso también era importante trabajar en el proyecto junto a artistas más grandes, con una mirada intercultural, que por ejemplo incluye a todas las comunidades originarias y a los artesanos”, comenta.

El proyecto, que ingresa a la cámara debido a la intermediación de la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, propone que el INAV sea el “organismo rector de la promoción, fomento, estímulo, apoyo, regulación y preservación de la actividad de las artes visuales en general”, y que para esto es necesaria que tenga una autarquía tanto administrativa técnica como funcional y financiera -tal como sucede con el INCAA- bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación.

Con respecto al financiamiento, comentaron que están abiertos a las alternativas que se puedan presentar, aunque consideraron que una podría ser parte de la recaudación de impuestos al tabaco, alcohol, juegos sobre los impuestos derivados de la detracción del 1% que implican las leyes 24.674 y el aumento de tres puntos de la tasa fijada en el art 20 de la ley 20.630.

Este apoyo financiero se utilizaría para “el fomento a la creación, producción, formación, investigación y difusión de la actividad artística visual, así como al sostenimiento y equipamiento de salas de exposiciones, talleres y galerías, sean éstos de instituciones oficiales o de gestión independiente, en todo el territorio nacional”.

La agrupación Artistas Visuales Autoconvocades Argentina presenta el Proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV)

“Si bien propusimos ideas para el financiamiento, eso es algo que justamente nos van a ayudar los asesores, desde las mismas bancas. Una de las cosas que se está pidiendo hace mucho es el porcentaje por el uso de imágenes en redes sociales, algo que fue de mucha relevancia durante la pandemia. Las imágenes que producimos las artistas, que se convierten en contenido, deberían ser una posibilidad”, dice.

Otras fuentes desde el mismo espacio sostuvieron: “Las artes visuales no entran en la lógica de las políticas nacionales, provinciales y municipales, que bajo el lema de las de Industrias Culturales, apoyan a las galerías. De hecho la plata que el MICA pone es como apoyo para el galerismo. Entonces inevitablemente si esa es la política, si eso es lo que se reconoce como posibilidad de ingresar a esa lógica, la mediación va a tener que estar regulada. ¿Dónde está la plata de las artes visuales? Está ahí y no es que no hay dinero, se mueven muchos miles de dólares anualmente. Entonces, la regulación va a ser como una consecuencia inevitable aunque, seguramente, no va a gustar mucho. Porque además tenemos que trabajar en un monotributo de artistas, ver cómo el artista pasa a ser parte de eso. Este proyecto de ley está hecho por artistas y estamos pensando en los artistas”.

La federalización, por su parte, se lograría a partir de la creación de Consejo de Dirección, elegido exclusivamente por los inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de Artes Visuales, buscando así la independencia de los partidos políticos como de cualquier persona que no perteneciera al campo.

Capturas de algunos de los reclamos de «Artistas Autoconvocades».

“Planteamos un directorio de 24 personas, una por provincia y una por CABA, porque una de las quejas que siempre hay está relacionada a la redistribución, que no llega a la Patagonia o al Norte, por ejemplo”, cuenta.

Los cargos serían elegidos también por los trabajadores de las Artes Visuales y a su vez se formarían consejos provinciales, cada uno integrado por el representante local y una asamblea abierta, democrática y participativa de los trabajadores integrados al padrón.

Otros puntos destacados del proyecto:

-El fomento a la creación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a las artes visuales; brindar asesoramiento a proyectos de gestión independiente y a las instituciones públicas.

-La recuperación, conservación y difusión del patrimonio de las artes visuales a partir del incentivo a los centros de documentación.

-Actuar, cuando así le fuere solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, como agente ejecutivo en proyectos y programas internacionales en la materia de su competencia.

-El fomento de la actividad mediante la organización de ciclos, certámenes, encuentros, jornadas, exposiciones, ferias, concursos y bienales en el marco de una temporada cultural anual.

-La promoción de las artes visuales argentinas en el exterior en eventos, ciclos, certámenes, encuentros, jornadas, exposiciones, ferias, salones y bienales.

-La creación del Archivo Nacional de las Artes Visuales para la recuperación, recopilación, conservación, difusión y estudio del patrimonio de las artes visuales argentinas, entendiéndose por tal el material bibliográfico, audiovisual, fotográfico, manuscrito, y cualquier otro documento que pudiese ser considerado relevante en todo el territorio nacional.

-Intervenir como gestor en aquellos trámites que hacen a la exportación e importación de obras de arte.

-Ante el fallecimiento de un artista, y solo en caso de solicitud de su familia, podrá intervenir para regular y proteger el patrimonio artístico producido.

-La creación de un Registro Nacional de Trabajadores de las Artes Visuales (RNTAV) como de un Registro Nacional de Espacios y Proyectos que desarrollen actividades.

-Creación de una Red de Proyectos, Espacios y Galerías afines a las artes visuales (RPEG) y la de un mapa digital actualizado con obras/intervenciones realizadas en espacios públicos de todo el territorio, como también la implementación.

También se busca promover la puesta en vigencia del TAV (Tarifario de las Artes Visuales), realizado a partir del trabajo junto a otras agrupaciones como la Agrupación de artistas de Rosario, Agrupación Lola Mora, Nosotras Proponemos, Trabajadoras del arte feminista de Córdoba y que ya cuenta con el apoyo de la Universidad de UNCUYO.

