Podrían suspender las redes sociales de Wanda Nara por al menos 30 días

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo luego de que se conociera que la Justicia argentina habría pedido la suspensión definitiva de las redes sociales de la empresaria, por al menos 30 días.

Yanina Latorre leyó el documento que dictaminó la Justicia en Sálvese quien pueda (América TV): “Acá tengo la sentencia, el tema es que cuando salió por primera vez Wanda siguió usando las redes y abrió el famoso OnlyFans, no hizo caso y apeló”.

“Ahora salió la sentencia definitiva que se las tienen que cerrar”, remarcó la panelista.

De esta forma, la conductora explicó qué puede suceder de ahora en más con las redes de Wanda: «Acá hay dos caminos cuando hablas con las abogadas, se van a comunicar con Meta, pero pueden no darte bola, pero sí el abogado de Wanda le debería avisar que la deje de usar por 30 días».

Sin embargo, contó que de no cumplir la norma del juez, recibirá una multa y lanzó indignada que a Wanda “no le importan las multas” porque de todos modos, no las pagan.

Además, reveló que Wanda podría haber retrocedido unos escalones frente a la batalla legal por la cuota alimentaria de sus hijas Francesa e Isabella, debido a un error en su pedido inicial, que las abogadas de Mauro Icardi tomaron como ventaja.

“Creo que pidieron por el 5%, el juez le dio el 3%. Pero se llaman alimentos provisorios, tienes seis meses para meter la demanda y pedir los alimentos definitivos”, explicó la conductora. Y sumó: “Él no pagó nunca nada. Pagó 10.000 euros y no pagó nunca nada más. Wanda está diciendo que no lo van a dejar entrar al país, que está como deudor moroso».

«En estos seis meses que ya pasaron, desde que salieron los alimentos provisorios del 3%, nunca Wanda o su abogado metieron la demanda», detalló.

Y reveló la ventaja que tuvieron las abogadas del futbolista: “Se pidió que se den por decaídos los alimentos provisorios. Se llama decaimiento o decaídos los alimentos provisorios. Porque al no meter demanda, piden eso y hay que volver todo a foja cero”.

Este revés judicial significaría que deben volver a hacer la mediación, volver a darle alimentos provisorios y después ver si es moroso o no moroso.

Noticias Argentinas.-

Foto NA de archivo.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...