Pidieron indagar a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna

Si el juez acepta la solicitud, el médico podría enfrentar una nueva causa bajo la figura de homicidio simple, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Esta medida reaviva el reclamo de justicia de familiares y allegados de la modelo, que desde su muerte impulsan una investigación integral sobre la actuación del cirujano.

Qué le pasó a Silvina Luna y por qué culpan a Aníbal Lotocki

La modelo había sido intervenida en la clínica Full Esthetic, donde se le aplicaron microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), un material prohibido en las zonas del cuerpo donde fue inyectado y en cantidades excesivas. Con el tiempo, ese procedimiento le provocó una hipercalcemia y severas complicaciones renales que derivaron en su internación en el Hospital Italiano, donde falleció el 31 de agosto de 2023 por una falla multiorgánica.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a 8 años porque consideró que también había cometido el delito de estafa, y aumentó a 10 años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión.

Ahora, el médico, que está preso en el penal de Ezeiza, espera a ser juzgado nuevamente el próximo año acusado de ser presunto autor del homicidio simple con dolo eventual del paciente Rodolfo Christian Zárate, quien falleció tras una operación estética el 16 de abril de 2021 en la clínica Cemeco, del barrio porteño de Caballito.

MinutoUno.-