Piden investigar «la intencionalidad» del nuevo incendio en Iron Mountain

«No se puede tener eufemismos como la vez pasada», expresó el ex legislador porteño Gabriel Fuks. Por el incendio anterior, ocurrido en 2014, todavía no hay condenas.

El ex legislador porteño Gabriel Fuks afirmó este lunes que el nuevo incendio en la empresa Iron Mountain debe investigarse sobre «la premisa que fue intencional», luego de que la semana pasada los abogados de la compañía denunciaron «una vandalización» del depósito, pese a lo cual no se destinó una custodia al edificio ubicado en el barrio de Barracas.

«No se puede tener eufemismos como la vez pasada, en 2014; acá hay que partir de la premisa que fue intencional, no se puede creer que este incendio no fue intencional y que no esté destinado a quemar pruebas en un procedimiento que fue elevado a juicio oral», afirmó Fuks en diálogo con la agencia nacional de noticias Télam.

El ex legislador cumplió su mandato en la Ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2017, período durante el cual se produjo el primer incendio en el depósito de Iron Mountain, donde murieron ocho bomberos y dos miembros de la Dirección de Defensa Civil; también fue secretario de Seguridad nacional y escribió el libro «Tragedia de un Estado ausente» referido a la catástrofe de Barracas.

Por el hecho del 2014 se inició una investigación a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini, quien el 12 de abril pasado envió a juicio oral y público la causa que tiene 18 imputados, entre ellos directivos de la empresa y ex funcionarios de la Dirección General de Fiscalización porteña, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain.

Para Fuks, «la vez pasada se esperó mucho y siete años después la Justicia dictaminó que hubo una responsabilidad del Estado y de la empresa, cuando en su momento todo el mundo atribuyó el incendio a una cosa accidental, por lo que esta vez -advirtió- la investigación no puede esperar un segundo».

En ese marco, señaló la «secuencia» de hechos ocurrida en las últimas semanas, como la elevación a juicio oral de la causa por el incendio del 2014, pocos días después la denuncia efectuada por los abogados de la empresa por vandalización al depósito situado en Azara 1245, y este lunes el incendio del lugar. ARA San Juan: conformaron el tribunal que revisará sobreseimiento de Macri

«Creo que la denuncia sobre la vandalización fue hecha para preparar esto que está pasando hoy, lo que refleja que estamos ante un nivel de impunidad increíble», remarcó Fuks y también se preguntó «quién era el responsable de mantener la custodia del lugar y no la mantuvo».

La denuncia de «vandalización» del depósito que se incendió fue acompañada por fotografías que adjuntaron los abogados de la empresa ante la Justicia tras un operativo de fumigación que se realizó en el edificio de la compañía la semana pasada.

